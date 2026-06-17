Летний лагерь или поездка детей во время каникул: что нужно знать родителям

Лето – период школьных каникул. В это время многие дети отправляются в туристические лагеря, на экскурсии, в путешествия или в гости к родственникам внутри страны или за границу. Чтобы такая поездка была не только интересной, но и безопасной, родителям следует помнить о ряде важных правил, в частности – заранее проверить организаторов и позаботиться о документах. Что еще должны знать родители, готовящиеся к самостоятельной поездке ребенка – в материале «Слово и дело».

С какого возраста дети могут путешествовать самостоятельно

В пределах Украины дети могут самостоятельно путешествовать с 14 лет. Дети, которым еще не исполнилось 14, могут передвигаться по стране только в сопровождении взрослого человека, отвечающего за безопасность ребенка. Это может быть один из родителей, родственник, учитель, тренер и т. д.

Если ребенок отправляется один в другую страну, то без сопровождения взрослых подростки могут пересекать государственную границу с 16 лет. До 16 лет ребенка, кроме родителей, может сопровождать кто-либо из родственников: дедушка или бабушка, совершеннолетняя сестра или брат, а также другое лицо, уполномоченное одним из родителей.

У взрослого, помимо собственного загранпаспорта, должен быть при себе:

документ, подтверждающий родственные связи с ребенком;

разрешение родителей, которое должно быть заверено органом опеки и попечительства.

Юристы системы оказания бесплатной правовой помощи напоминают: организованные поездки детей – это не то же самое, что частная поездка с родителями или поездка к родственникам. Такие поездки регулируются отдельным порядком и имеют свои особенности. В период действия военного положения для таких поездок обязательно требуется согласие Государственной службы по делам детей.

Критерии организованной поездки:

Если дети отправляются на оздоровление или отдых, группа может состоять из двух и более детей в возрасте от 7 до 18 лет. Маршрут и программа пребывания должны быть предварительно определены и утверждены организаторами.

Организатором может быть:

подразделение по вопросам социальной защиты населения областной госадминистрации; - предприятия, учреждения, организации, в том числе благотворительные и общественные. Однако в их учредительных документах должно быть предусмотрено осуществление или содействие организации таких поездок.

Кто может сопровождать детей:

Во время организованной поездки детей за границу обязательно должен присутствовать руководитель группы. Это может быть человек:

в возрасте от 25 лет;

с образованием по специальности «педагог» или другой специальности, предполагающей работу с детьми;

имеющий не менее 3 лет опыта работы с детьми или опыта сопровождения групп детей.

Количество сопровождающих зависит от количества детей – 1 сопровождающий на 15 детей. Если поездка осуществляется самолетом, то должен быть 1 сопровождающий на 25 детей.

Организатор поездки или сторона, принимающая детей, обязаны обеспечить детям сопровождение переводчика на весь период пребывания за границей.

Что следует сделать родителям перед поездкой ребенка

Выяснить, кто является организатором. Родители должны проверить документы, в частности уточнить наличие соответствующих КВЭД (виды экономической деятельности, подтверждающие право организовывать подобные мероприятия), а также наличие в учредительных документах положений об осуществлении или содействии организации таких поездок.

Заключить договор. Внимательно ознакомиться с его условиями. Юристы отмечают, что договор должен быть составлен на украинском языке, даже если речь идет об иностранной организации.

Узнать об условиях безопасности. Например, есть ли в лагере или группе медицинский работник, охрана, ответственные взрослые. Прошли ли сотрудники инструктаж по безопасности (например, по оказанию первой помощи).

Позаботиться о документах:

убедиться, что у ребенка есть все необходимые документы (паспорт или свидетельство о рождении, медицинская справка и т. д.);

сделать копии всех важных документов – оставить себе и дать ребенку с собой.

Наладить связь:

договориться с ребенком о регулярной связи;

сохранить контакты организаторов, сопровождающих, администрации лагеря;

оставить ребенку важные контакты: ваши, родственников, администрации лагеря, сопровождающих.

Если ребенок уезжает за границу — можно добавить контакты консульских учреждений страны пребывания.

Где можно получить бесплатную юридическую помощь

В Украине каждый может бесплатно получить консультацию юриста в рамках системы оказания бесплатной юридической помощи. Юристы расскажут, как действовать в той или иной ситуации и какие документы необходимо собрать.

Некоторые категории людей также имеют право на бесплатную помощь при обращении в суд: дети, внутренне перемещенные лица, ветераны войны, члены семей погибших защитников и защитниц, люди с низким доходом и другие категории (согласно статье 14 закона «О бесплатной правовой помощи»). Юристы, при необходимости, составят и подадут в суд заявление и будут представлять интересы в суде. Обратиться в систему оказания юридической помощи можно через официальный сайт.

По материалам Координационного центра по оказанию юридической помощи

Напомним, летом многие дети и взрослые отдыхают возле воды. Однако в ряде регионов из-за боевых действий пляжи официально остаются закрытыми, а купание запрещено. Несмотря на регулярные напоминания о правилах отдыха со стороны спасателей, ежегодно на воде с июня по август гибнут сотни людей, десятки из которых – дети. Статистика утонувших – на инфографике.

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