Стало известно, откроют ли официально купальный сезон летом в Киеве

Общество
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В столице летом 2026 года не планируют официально открывать купальный сезон из-за военного положения и рисков безопасности. В то же время городские пляжи остаются доступными для отдыха.
Фото Суспільне

В 2026 году в Киеве не планируют официально открывать купальный сезон. В то же время городские пляжи не будут закрывать – они остаются доступными для отдыха и прогулок.

Об этом сообщили в КП «Плесо» в ответ на запрос РБК-Украина.

Старт купального сезона: сколько человек погибли на водоемах за 4 годаСколько человек погибли на воде во время купального сезона в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах – на инфографике.

В коммунальном предприятии поясняют, что решение не объявлять сезон связано с действием военного положения в Украине и необходимостью минимизировать риски массового скопления людей в прибрежных зонах. Именно поэтому официального старта купального сезона этим летом не будет.

В то же время в КП «Плесо» отмечают, что доступ к водоёмам для граждан остаётся открытым и бесплатным, согласно Водному кодексу Украины. Киевляне могут свободно находиться на пляжных территориях, однако с учётом предупреждений по ситуации безопасности.

Отдельно подчёркивается, что в столице продолжает действовать рекомендация Совета обороны города не посещать пляжи. Такие предупреждения размещены на информационных стендах всех муниципальных пляжей.

Несмотря на отсутствие официального сезона, в столице продолжается обслуживание 15 муниципальных пляжей в разных районах. Среди них – «Венеция», «Весёлка», «Молодёжный», «Тельбин», «Радуга», «Остров Оболонский», «Чорторый» и другие локации в Днепровском, Оболонском, Деснянском и Голосеевском районах.

В КП «Плесо» добавляют, что и дальше будут заниматься благоустройством прибрежных территорий и контролем за их санитарным и экологическим состоянием.

Напомним, в июле 2025 года в Минздраве сообщили, что почти 19% проб воды, отобранных на официальных пляжах Украины, не соответствуют санитарным нормам и опубликовали список мест, не рекомендованных для купания.

Ещё одна опасность — минная. В прошлом году на пляжах Одессы и Затоки из-за детонации мин были погибшие среди отдыхающих.

А наши аналитики выяснили, сколько людей утонули во время купального сезона за последние четыре года.

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Киев Реки Купальный сезон 2026
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