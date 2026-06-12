В Одессе разоблачили очередного агента рф, который регистрировал терминалы Starlink для врага

Служба безопасности Украины задержала в Одессе ещё одного агента рф, который по заказу российских спецслужб регистрировал спутниковые терминалы Starlink для незаконного использования военными государства-агрессора.

Об этом сообщили в СБУ.

5 февраля 2026, 16:58 Падение Starlink: российская армия остается без связи Из-за верификации терминалов Starlink российская армия получила проблемы со связью на фронте.

По данным следствия, злоумышленником оказался местный грузчик, которого российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы с предложениями «быстрого заработка». Сначала он зарегистрировал Starlink на своё имя и передал данные куратору из рф.

В дальнейшем агент получил задание привлекать других людей для массовой незаконной регистрации спутниковых терминалов. Он использовал знакомых и под вымышленными предлогами привлёк как минимум 12 человек к оформлению Starlink.

Сотрудники СБУ задокументировали его деятельность поэтапно и задержали по месту жительства. Также были заблокированы все ранее зарегистрированные им терминалы спутниковой связи. При обыске у фигуранта изъяли мобильные телефоны, через которые он координировал свои действия с российским куратором.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершённая по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога и ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в мае Служба безопасности Украины задержала в Киеве дезертира, который действовал в интересах российских спецслужб и незаконно регистрировал терминалы Starlink для дальнейшего использования в пользу государства-агрессора.

А в начале апреля Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области агента российских спецслужб, который организовал регистрацию спутниковых терминалов Starlink для передачи оккупантам, используя собственные и чужие персональные данные.

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