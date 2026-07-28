ВАКС продлил обязанности доверенному лицу экс-заместителя Кличко

Политика
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Судья поддержал ходатайство прокурора САП о продлении срока действия меры пресечения подозреваемому.
Александр Спасибкофото: facebook.com/aleksandr.spasibko/

**Высший антикоррупционный суд продлил до 15 сентября срок действия обязанностей, возложенных на доверенное лицо бывшего заместителя главы Киевской городской государственной администрации Александра Спасибко Романа Блюмина в рамках дела экс-депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого о завладении землей в столице.

Такое решение 15 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд продлил арест Блюмина еще на два месяца. Одновременно ему уменьшили альтернативу в виде залога до 8 млн грн. Эти средства внесли и подозреваемый вышел из-под стражи. На него возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение загранпаспорта и воздерживаться от общения с рядом лиц по обстоятельствам дела.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Продлить на два месяца, то есть до 15 сентября 2026 года включительно, срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Блюмина – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП вручили подозрения 10 лицам, среди которых Денис Комарницкий, заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаил Терентьев и член этой комиссии Елена Марченко. По версии следствия, чиновники занимались незаконной приватизацией земель под строительство. Кроме того, они пытались взять под полный контроль процедуру принятия решений по предоставлению прав на землю.

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