ВАКС обязал доставить в заседание обвиняемого пограничника

Высший антикоррупционный суд обязал доставить в заседание 3 сентября бывшего начальника отдела пограничной службы «Соломоново» Чопского пограничного отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы, а ныне военнослужащего ГПСУ Александра Марущака по взяточному делу.

Такое решение 14 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, Марущак проходит реабилитацию в Главном военно-медицинском клиническом центре Госпогранслужбы. Одновременно его диагноз не является тяжелым заболеванием и обвиняемый может участвовать в заседаниях посредством видеоконференции. Судьи решили применить к нему принуждение.

«Применить к обвиняемому (Марущаку – ред.) привод в судебные заседания, которые состоятся 03.09.2026 в 10:30, 18.09.2026 в 13:00, 09.10.2026 в 14:00, 23.10.2026 в 12:00 и 05.11.2026 в 10:00 в помещении Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

Суд также обязал Национальное антикоррупционное бюро обеспечить участие Марущака в заседании из собственных или их технических средств, в случае если тот проходит лечение и не может покидать заведение здравоохранения.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пограничнику в предоставлении неправомерной выгоды работнику СБУ через посредника. По версии следствия, служащий Госпогранслужбы предоставил сотруднику спецслужбы неправомерную выгоду за непринятие мер по разоблачению своей противоправной деятельности. Неправомерная выгода предоставлялась в криптовалюте USDT (сумма эквивалентная 355 тысяч долларов) на криптокошелек посредника, привлеченного правоохранителем. После поступления полной суммы средств на криптокошелек посредника они были обналичены и переданы правоохранителю. Это произошло благодаря соглашению со следствием.

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