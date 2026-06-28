Израиль заявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации двух командиров группировки ХАМАС в результате ударов по территории Сектора Газа. Один из них, по данным ЦАХАЛ, участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

16 мая 2026, 16:21 Армия Израиля ликвидировала одного из глав ХАМАС, причастного к нападению на страну в 2023 году В Израиль заявили, что во время авиаудара в городе Газа был ликвидирован лидер ХАМАС в регионе и руководитель военного крыла террористов Изз аль-Дин аль-Хаддад.

По данным израильских военных, в среду, 24 июня, войска нанесли удар в районе лагеря беженцев Аль-Шати.

В результате удара был убит Абд аль-Рахман Махер Абд аль-Карим Зияда. В ЦАХАЛ утверждают, что он был командиром ячейки «Нухба» в военном крыле ХАМАС и участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

Также израильские военные заявили, что во время дополнительного удара в тот же день в районе города Хан-Юнис на юге анклава был ликвидирован руководитель туннельного подразделения ХАМАС Камал Мохаммад Хамдан Наджар.

«На протяжении всей войны, и особенно в последние недели, террористы пытались совершить террористические атаки против войск Армии обороны Израиля, действующих в Секторе Газа. Они представляли непосредственную угрозу для войск и были ликвидированы точными ударами. Перед ударами были приняты меры для уменьшения ущерба гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов и воздушного наблюдения», – заявили израильские военные.

Напомним, 7 октября 2023 года группировка ХАМАС вторглась на территорию Израиля из Сектора Газа, взяла под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватила десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию. Из-за военных действий в палестинском анклаве произошел гуманитарный кризис и погибли тысячи людей.

14 июня этого года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по командному центру «Хезболлы».

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