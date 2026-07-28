Россия и КНДР завершают строительство моста для скрытых военных поставок – СМИ

Россия и Северная Корея почти завершили строительство первого автомобильного моста между странами через реку Туманная. Его могут использовать не только для торговли между странами, но и для скрытого перемещения военных грузов в рамках сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на расследование украинской правозащитной организации Truth Hounds.

16 марта 2026, 15:18 КНДР могла заработать на войне россии против Украины до 14,4 миллиарда долларов По оценкам южнокорейского института, КНДР заработала миллиарды долларов за поставку оружия россиянам и отправку более 20 тысяч военных на войну против Украины.

Как отмечается, мост соединит российский Хасан в Приморском крае и северокорейский Туманган. Строительство переправы сейчас почти завершено: Северная Корея уже обустроила свою часть, включая таможенные и карантинные объекты, однако россия отстает со строительством собственной пограничной инфраструктуры.

Официально Москва и Пхеньян заявляют, что мост предназначен для развития торговли, туризма и транспортного сообщения. В то же время расследование выяснило, что его основной целью может быть создание незаметного логистического коридора для военного сотрудничества.

Исследователи отмечают, что автомобильные перевозки значительно сложнее отслеживать спутниками, чем железнодорожные. В отличие от поездов, грузовики на спутниковых снимках имеют похожий вид, а их загрузку и разгрузку можно проводить в разных местах.

По оценкам Truth Hounds, экономическое обоснование строительства моста является слабым: его стоимость превышает $100 млн, тогда как объем торговли между россией и КНДР в 2024 году составил около $34 млн.

По мнению исследователей, мост может использоваться для перемещения северокорейских военных, строительных бригад и чиновников в россию, а также для транспортировки российских технологий и ресурсов в обратном направлении.

Как известно, строительство переправы началось после подписания в июне 2024 года соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между владимиром путиным и Ким Чен Ыном. С тех пор военное сотрудничество между странами значительно усилилось: КНДР передала россии боеприпасы, баллистические ракеты, а также направила военных для участия в войне против Украины.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что россия готовится существенно расширить военное сотрудничество с КНДР и планирует привлечь к войне против Украины еще около 30 тысяч северокорейских военных. В то же время в Кремле отказались официально комментировать эту информацию.

Также известно, что в мае лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал молодежь готовиться к участию в войне в Украине на стороне россии.

А по данным аналитиков, Северная Корея могла получить от россии до 14,4 миллиарда долларов за поставки вооружений и направление своих военных для участия в войне против Украины.

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