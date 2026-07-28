Россия и КНДР завершают строительство моста для скрытых военных поставок – СМИ

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Россия и КНДР завершают строительство первого автомобильного моста между странами. Переправа может использоваться для тайного перемещения военных грузов и личного состава.
Фото Міністерство транспорту рф

Россия и Северная Корея почти завершили строительство первого автомобильного моста между странами через реку Туманная. Его могут использовать не только для торговли между странами, но и для скрытого перемещения военных грузов в рамках сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на расследование украинской правозащитной организации Truth Hounds.

КНДР могла заработать на войне россии против Украины до 14,4 миллиарда долларовПо оценкам южнокорейского института, КНДР заработала миллиарды долларов за поставку оружия россиянам и отправку более 20 тысяч военных на войну против Украины.

Как отмечается, мост соединит российский Хасан в Приморском крае и северокорейский Туманган. Строительство переправы сейчас почти завершено: Северная Корея уже обустроила свою часть, включая таможенные и карантинные объекты, однако россия отстает со строительством собственной пограничной инфраструктуры.

Россия и КНДР завершают строительство первого автомобильного моста между странами. Переправа может использоваться для тайного перемещения военных грузов и личного состава.
Фото Truth Hounds / Planet Labs PBCИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Официально Москва и Пхеньян заявляют, что мост предназначен для развития торговли, туризма и транспортного сообщения. В то же время расследование выяснило, что его основной целью может быть создание незаметного логистического коридора для военного сотрудничества.

Исследователи отмечают, что автомобильные перевозки значительно сложнее отслеживать спутниками, чем железнодорожные. В отличие от поездов, грузовики на спутниковых снимках имеют похожий вид, а их загрузку и разгрузку можно проводить в разных местах.

По оценкам Truth Hounds, экономическое обоснование строительства моста является слабым: его стоимость превышает $100 млн, тогда как объем торговли между россией и КНДР в 2024 году составил около $34 млн.

По мнению исследователей, мост может использоваться для перемещения северокорейских военных, строительных бригад и чиновников в россию, а также для транспортировки российских технологий и ресурсов в обратном направлении.

Россия и КНДР завершают строительство первого автомобильного моста между странами. Переправа может использоваться для тайного перемещения военных грузов и личного состава.
Фото Truth Hounds / Planet Labs PBCИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Как известно, строительство переправы началось после подписания в июне 2024 года соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между владимиром путиным и Ким Чен Ыном. С тех пор военное сотрудничество между странами значительно усилилось: КНДР передала россии боеприпасы, баллистические ракеты, а также направила военных для участия в войне против Украины.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что россия готовится существенно расширить военное сотрудничество с КНДР и планирует привлечь к войне против Украины еще около 30 тысяч северокорейских военных. В то же время в Кремле отказались официально комментировать эту информацию.

Также известно, что в мае лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал молодежь готовиться к участию в войне в Украине на стороне россии.

А по данным аналитиков, Северная Корея могла получить от россии до 14,4 миллиарда долларов за поставки вооружений и направление своих военных для участия в войне против Украины.

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