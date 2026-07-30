Апелляционная палата не изменила залог экс-министру энергетики Галущенко

Политика
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Апелляция не увидела оснований для изменения размера залога, определенного бывшим главой Минэнергетики.
фото: АП ВАКС

**Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений размер залога в 150 млн грн, под который вышел из-под стражи бывший министр энергетики Герман Галущенко в рамках дела «Мидас».

Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, но не указывает фамилии подозреваемого.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Галущенко, недавно вышедшем из следственного изолятора после внесения 150 млн грн залога.

«30 июля 2026 года Апелляционная палата ВАКС оставила в силе определение следственного судьи ВАКС от 12.06.2026 о продлении срока меры пресечения бывшему министру энергетики Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесению 150 млн грн залога. По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты и обвинения», – сообщает суд.

Напомним, Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. Его сняли с поезда по запросу НАБУ и САП.

Позже бывшему министру энергетики и юстиции сообщили о подозрении по делу о возможном отмывании средств и участии в преступной организации.

По версии следствия, во время пребывания Галущенко в должности преступная организация получила более 112 млн долларов наличными от незаконной деятельности в энергетическом секторе. Часть средств легализовали из-за криптовалюты и инвестиций в фонд, зарегистрированный на острове Ангилья.

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НАБУ САП коррупция Министерство энергетики Высший антикоррупционный суд Герман Галущенко Операция Мидас
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