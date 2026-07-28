Президент Зеленский прибыл в США: программа визита

Президент Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки. Во время визита он планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, его командой и представителями, которые могут поддержать украинскую оборону.

Об этом стало известно из соцсетей главы государства.

Центральным событием визита станет встреча Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом. Она запланирована на 16:30 по киевскому времени. Кроме того, планируются переговоры с представителями оборонной сферы.

«Приоритет номер один – это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе», – отметил Зеленский.

Как сообщил чиновник Белого дома в комментарии CNN, встреча Зеленского и Трампа будет сосредоточена на текущем мирном процессе по поводу войны россии против Украины.

«Сейчас самое время положить конец войне», – заявил представитель администрации США.

Кроме того, глава государства также примет участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.

«Конечно, от имени всей Украины почтим память Линдси Грэма и вместе со всеми на церемонии в Вашингтоне вспомним его усилия ради безопасности и свободы в Евроатлантике, других регионах мира», – добавил Зеленский.

Напомним, накануне стало известно, что на встречу с президентом Владимиром Зеленским пригласили всех 100 американских сенаторов. Это происходит на фоне рассмотрения законопроекта покойного Линдси Грэма о «адских санкциях» против россии.

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