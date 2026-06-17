Украина получит часть нового пакета гуманитарной помощи США на сумму более $1 млрд

Финансы
Читати українською
Соединенные Штаты объявили о новом пакете гуманитарной помощи на более чем 1 млрд долларов для ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы ООН. Средства направят на поддержку более 40 стран, в частности Украины.
Фото getty images

Соединенные Штаты объявили о выделении более 1 млрд долларов гуманитарной и чрезвычайной помощи через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП). Часть этой помощи будет направлена на поддержку Украины и других стран с серьезными гуманитарными потребностями.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

В США поддержали продление помощи Украине и увеличение финансирования до $750 млнКомитет Сената США одобрил оборонный законопроект, который предусматривает продолжение военной помощи Украине и увеличение финансирования до 750 млн долларов в рамках программы USAI.

Согласно заявлению Государственного департамента США, более 218 млн долларов получит ЮНИСЕФ, а более 800 млн долларов – ВПП. Это второй и третий в серии новых глобальных грантов США для проверенных международных организаций, которые реализуют гуманитарные программы.

Средства направят на помощь в сферах продовольствия, питания, здравоохранения, защиты детей, логистики, водоснабжения и санитарии. Программы охватят более 40 стран, среди которых Украина, Эфиопия и Мьянма.

В Госдепе заявили, что новая модель финансирования должна сделать гуманитарную помощь более быстрой и эффективной, сократив бюрократию и административные расходы. По словам ведомства, организации смогут быстрее направлять ресурсы туда, где они больше всего нужны.

«Это финансирование позволит ЮНИСЕФ и ВПП предоставлять новую помощь там, где она нужна больше всего – как во время внезапных кризисов, так и в условиях длительных гуманитарных ситуаций», – отметили в Госдепе.

В США также подчеркнули, что помощь является частью реформы гуманитарной системы ООН, которая должна повысить прозрачность, подотчетность и результативность использования средств американских налогоплательщиков.

Напомним, недавно Комитет по вопросам вооруженных сил Сената США одобрил оборонный законопроект, который предусматривает продолжение военной помощи Украине и увеличение финансирования до 750 млн долларов в рамках программы закупки вооружений для ВСУ.

Ранее Вашингтон одобрил возможную продажу Украине высокоточных авиационных боеприпасов Joint Direct Attack Munition – Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования на общую сумму 373,6 млн долларов.

В то же время в проекте федерального бюджета США на 2027 год не было заложено отдельного финансирования программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), через которую Украина получала военную помощь и вооружение от Соединенных Штатов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
США Гуманитарная помощь Финансовая помощь США Украине Война в Украине Финансовая помощь Украине Финансы
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Трамп изменил позицию по войне в Украине – премьер Канады Карни
инфографикаРазрешение ETIAS для украинцев: новые правила въезда в Европу уже в конце 2026 года
Мадьяр анонсировал расследование касаемо захвата инкассаторов Ощадбанка
ВАКС утвердил соглашение с обвиняемым по делу школы под Ивано-Франковском
инфографикаПолк «Скала»: что известно о гибели новобранцев, позиция командования и омбудсмена
Кабмин увеличит кредитование предприятий оборонной промышленности и энергетики
«Укрзализныця» запускает прямой поезд между Днепром и Харьковом: как будет курсировать
Украина получит часть нового пакета гуманитарной помощи США на сумму более $1 млрд
ВАКС в очередной раз продлил обязанности подозреваемой застройщице из Киева
Падение Су-24М в Хмельницкой области: в ГБР сообщили первые подробности
Больше новостей