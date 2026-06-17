Украина получит часть нового пакета гуманитарной помощи США на сумму более $1 млрд

Соединенные Штаты объявили о выделении более 1 млрд долларов гуманитарной и чрезвычайной помощи через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП). Часть этой помощи будет направлена на поддержку Украины и других стран с серьезными гуманитарными потребностями.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

12 июня 2026, 08:53 В США поддержали продление помощи Украине и увеличение финансирования до $750 млн Комитет Сената США одобрил оборонный законопроект, который предусматривает продолжение военной помощи Украине и увеличение финансирования до 750 млн долларов в рамках программы USAI.

Согласно заявлению Государственного департамента США, более 218 млн долларов получит ЮНИСЕФ, а более 800 млн долларов – ВПП. Это второй и третий в серии новых глобальных грантов США для проверенных международных организаций, которые реализуют гуманитарные программы.

Средства направят на помощь в сферах продовольствия, питания, здравоохранения, защиты детей, логистики, водоснабжения и санитарии. Программы охватят более 40 стран, среди которых Украина, Эфиопия и Мьянма.

В Госдепе заявили, что новая модель финансирования должна сделать гуманитарную помощь более быстрой и эффективной, сократив бюрократию и административные расходы. По словам ведомства, организации смогут быстрее направлять ресурсы туда, где они больше всего нужны.

«Это финансирование позволит ЮНИСЕФ и ВПП предоставлять новую помощь там, где она нужна больше всего – как во время внезапных кризисов, так и в условиях длительных гуманитарных ситуаций», – отметили в Госдепе.

В США также подчеркнули, что помощь является частью реформы гуманитарной системы ООН, которая должна повысить прозрачность, подотчетность и результативность использования средств американских налогоплательщиков.

Напомним, недавно Комитет по вопросам вооруженных сил Сената США одобрил оборонный законопроект, который предусматривает продолжение военной помощи Украине и увеличение финансирования до 750 млн долларов в рамках программы закупки вооружений для ВСУ.

Ранее Вашингтон одобрил возможную продажу Украине высокоточных авиационных боеприпасов Joint Direct Attack Munition – Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования на общую сумму 373,6 млн долларов.

В то же время в проекте федерального бюджета США на 2027 год не было заложено отдельного финансирования программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), через которую Украина получала военную помощь и вооружение от Соединенных Штатов.

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