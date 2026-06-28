Одна из стран Европы планирует возобновить обязательную военную службу с 2027 года

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна введет «очень короткий» период обязательной военной службы, начиная со следующего года.

Об этом сообщает местный телеканал N1.

17 марта 2026, 12:37 Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армии Инфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

«Наша армия становится все сильнее, и мы станем еще сильнее, когда начнется военная служба по призыву. С марта у нас будет короткая срочная служба», – отметил сербский лидер.

Согласно словам Вучича, перед началом призывной кампании Сербии предстоит завершить ряд необходимых бюрократических процедур.

Еще в сентябре 2024 года власти Сербии объявили о планах возобновить обязательную военную службу для мужчин в возрасте до 30 лет. Ожидается, что срок прохождения срочной службы составит 75 дней.

Стоит отметить, что Сербия официально перешла к профессиональной армии 1 января 2011 года, когда вступило в силу решение парламента о приостановке обязательной военной службы. Обычный призыв заменили добровольной службой, а вооруженные силы Сербии комплектовались солдатами и офицерами на профессиональной основе.

Как известно, накануне Вучич заявил, что покинет пост в течение ближайших недель. После его отставки в стране пройдут досрочные президентские и парламентские выборы.

Напомним, недавно сообщалось, что Германия может вернуться к обязательной военной службе для мужчин, если добровольный набор в Бундесвер не позволит достичь запланированной численности армии.

Ранее командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс предположил, что россия может использовать свое преимущество в массовом производстве дронов для создания угрозы странам Балтии или даже начала агрессии до конца 2028 года.

А премьер-министр Польши Дональд Туск высказывал еще более тревожные прогнозы, отмечая, что рф способна атаковать одно из государств НАТО уже в ближайшие месяцы, а не годы.

Вместе с тем, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что россия в настоящее время не стремится к прямому конфликту с Североатлантическим альянсом, поскольку осознает невозможность добиться военного успеха против НАТО.

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