Москва и область под ударом БпЛА: в рф заявили о масштабной атаке дронов

В ночь на 22 июня Москву и Московскую область атаковали беспилотники. Российские власти заявили о массированной работе систем противовоздушной обороны и якобы сбитии десятков воздушных целей.

Об этом сообщает в Telegram мэр Москвы Собянин, а также украинские мониторинговые ресурсы.

18 мая 2026, 19:31 Самые массированные атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье 2025–2026 На инфографике – атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье за последние два года, когда их интенсивность начала расти.

Сообщения о пролете беспилотников над Московской областью появились ближе к утру 22 июня. Впоследствии объявили о беспилотной опасности и закрытии аэропортов в регионе.

Тем временем мэр Москвы сообщил об «обезвреживании» дронов, которые, по его словам, направлялись в сторону столицы рф. По первоначальным заявлениям, был сбит один БпЛА, впоследствии – еще несколько групп беспилотников.

Позже российский чиновник заявил о новых волнах атак, сообщив в общей сложности о сбитии десятков дронов. По его словам, после поражения целей фиксировали «падение обломков», на местах которых начали работать экстренные службы.

Параллельно мониторинговые каналы сообщали о многочисленных пролетах беспилотников в разных районах Московской области и приближении части из них к столице рф. В сети также распространяли видео с ночными пролетами дронов и звуками взрывов.

Из-за атаки российские авиационные власти временно ограничивали работу нескольких московских аэропортов, в частности «Домодедово», «Жуковский» и ранее «Шереметьево».

По данным российских источников, всего в течение ночи могли быть зафиксированы десятки беспилотников, атаковавших столичный регион.

Информация о возможных попаданиях или масштабах последствий на данный момент уточняется.

Напомним, на прошлой неделе Москву и Подмосковье всколыхнула уже третья за последнее время атака украинских дальнобойных БпЛА. Несмотря на заявления местных властей о якобы сбитии всех воздушных целей, очевидцы зафиксировали серию мощных взрывов, а в ВСУ впоследствии раскрыли, какие именно беспилотники снова прорвались к российской столице.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ продемонстрировал спутниковые кадры с последствиями успешного налета украинских дронов на Московский нефтеперерабатывающий завод.

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