В Финляндии из-за угрозы дронов частично ограничили воздушное и морское движение

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У Финляндии временно ограничили использование воздушного пространства и движение судов в восточной части Финского залива из-за возможной угрозы беспилотников.
Фото ілюстративне getty images

В Финляндии из-за возможной угрозы беспилотников временно ограничили использование воздушного пространства и движение судов в районе восточной части Финского залива.

Об этом сообщает Yle.

Как отмечается, меры ввели Вооруженные силы страны вблизи побережья городов Котка и Хамина.

Ограничения вступили в силу утром и касались отдельных участков воздушного пространства и морской акватории. Финские военные объяснили их необходимостью обеспечить безопасность и иметь возможность оперативно действовать в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

В то же время в Вооруженных силах Финляндии не сообщили, были ли зафиксированы конкретные дроны в этом районе, а также не уточнили источник потенциальной угрозы.

Как известно, Финляндия усилила внимание к безопасности своего воздушного и морского пространства после вступления страны в НАТО в 2023 году и на фоне роста количества инцидентов с беспилотниками в странах Европы.

Напомним, недавно в Министерстве обороны Польши заявили, что россия может прибегнуть к провокациям против стран НАТО, используя захваченные украинские беспилотники или дроны с маркировкой ВСУ.

Также ранее СМИ писали, что Кремль может попытаться проверить сплоченность НАТО на фоне растущего давления со стороны Украины. В частности, Путин может готовить «провокацию» в странах Балтии или Польше в ближайшее время.

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