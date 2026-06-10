Схема на 350 миллионов: НАБУ и САП разоблачили махинации с закупкой запчастей для армии

Антикоррупционные органы разоблачили масштабную схему хищения военного имущества, к которой причастен бывший заместитель командира одной из воинских частей в Харьковской области. Речь идет о поставках запчастей к бронетехнике на сумму более 350 миллионов грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По версии правоохранителей, в течение 2022-2024 годов группа компаний и физических лиц-предпринимателей, фактически контролируемая двумя лицами, реализовывала оборонным предприятиям комплектующие, происхождение которых не имело законного подтверждения.

Следствие считает, что часть запчастей ранее хранилась в одной из воинских частей Харьковской области. В начале полномасштабного вторжения это имущество списали как якобы уничтоженное во время российских ударов, однако впоследствии оно оказалось на рынке и продавалось оборонным предприятиям.

Реализации схемы способствовал бывший заместитель командира воинской части, который по версии следствия помог реализовать схему.

«За это получил от организатора схемы неправомерную выгоду на сумму не менее 2,8 млн. грн. Взятка предоставлялась в скрытой форме – путем оплаты бытового оборудования, строительных материалов и других товаров для личного пользования чиновника», – заявили в НАБУ.

Экс-заместителю командира сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса, в частности по похищению военного имущества, получению неправомерной выгоды и недекларированию активов. А организатору схемы инкриминируют предоставление взятки.

Напомним, в конце мая СБУ и БЭБ разоблачили схему хищения более 71 миллиона гривен на питании для ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что правоохранители разоблачили компанию, которая разворовывала государственные средства во время строительства командного пункта ВСУ на Житомирщине. Фигуранты дела присвоили как минимум 2,7 миллиона гривен оборонного бюджета страны.

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