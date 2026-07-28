На Буковине мужчина стрелял в полицейских из ружья, есть пострадавшие (дополнено)

В Черновицкой области мужчина во время проведения следственных действий открыл огонь из охотничьего ружья по полицейским. В результате стрельбы двое правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел 28 июля около 07:45 в селе Ижевцы Черновицкого района. Полицейские прибыли к дому 54-летнего местного жителя для проведения следственных действий в рамках уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием.

Во время работы правоохранителей мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в их сторону, после чего скрылся в лесном массиве. Двух полицейских с ранениями госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Для поиска и задержания вооруженного мужчины в области ввели специальную полицейскую операцию. Правоохранители призвали граждан не приближаться к подозреваемому и сообщать любую информацию о его возможном местонахождении на спецлинию 102.

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Полиция объявила в розыск 54-летнего Валерия Миглея, который после стрельбы по полицейским в селе Ижевцы сбежал в направлении лесного массива.

Приметы разыскиваемого: среднего роста, среднего телосложения, был одет в черную футболку и темную обувь.

По данным правоохранителей, мужчина может быть вооружен и представлять опасность. Граждан призвали не пытаться самостоятельно его задерживать и сообщать любую информацию о его местонахождении на линию 102. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия.

Напомним, недавно в Ужгороде правоохранители задержали вооруженного мужчину, который открыл стрельбу на территории Шахтинского леса.

А ранее в Днепропетровской области военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть, открыл огонь по правоохранителям во время проведения обыска. В результате стрельбы ранения получили двое бойцов спецподразделения КОРД.

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