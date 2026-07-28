На Буковине мужчина стрелял в полицейских из ружья, есть пострадавшие (дополнено)

Общество
Читати українською

В Черновицкой области мужчина во время следственных действий открыл огонь из охотничьего ружья по полицейским. Двое правоохранителей получили ранения.
Фото ілюстративне getty images

В Черновицкой области мужчина во время проведения следственных действий открыл огонь из охотничьего ружья по полицейским. В результате стрельбы двое правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел 28 июля около 07:45 в селе Ижевцы Черновицкого района. Полицейские прибыли к дому 54-летнего местного жителя для проведения следственных действий в рамках уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием.

Во время работы правоохранителей мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в их сторону, после чего скрылся в лесном массиве. Двух полицейских с ранениями госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Для поиска и задержания вооруженного мужчины в области ввели специальную полицейскую операцию. Правоохранители призвали граждан не приближаться к подозреваемому и сообщать любую информацию о его возможном местонахождении на спецлинию 102.

Дополнено:

Полиция объявила в розыск 54-летнего Валерия Миглея, который после стрельбы по полицейским в селе Ижевцы сбежал в направлении лесного массива.

Приметы разыскиваемого: среднего роста, среднего телосложения, был одет в черную футболку и темную обувь.

По данным правоохранителей, мужчина может быть вооружен и представлять опасность. Граждан призвали не пытаться самостоятельно его задерживать и сообщать любую информацию о его местонахождении на линию 102. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия.

В Черновицкой области мужчина во время следственных действий открыл огонь из охотничьего ружья по полицейским. Двое правоохранителей получили ранения.
Фото Національна поліціяИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Напомним, недавно в Ужгороде правоохранители задержали вооруженного мужчину, который открыл стрельбу на территории Шахтинского леса.

А ранее в Днепропетровской области военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть, открыл огонь по правоохранителям во время проведения обыска. В результате стрельбы ранения получили двое бойцов спецподразделения КОРД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Пострадавшие Полиция Стрельба Нападение Правоохранители Черновицкая область Раненые Буковина
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

ВАКС продлил обязанности доверенному лицу экс-заместителя Кличко
Силы обороны поразили комбинат в российской Удмуртии и склады врага на ВОТ
Россия и КНДР завершают строительство моста для скрытых военных поставок – СМИ
Верховный суд назначил заседание по жалобе на заключение экс-нардепа Гунько
На Буковине мужчина стрелял в полицейских из ружья, есть пострадавшие (дополнено)
Украина значительно опережает США в производстве дронов: в Пентагоне рассказали о масштабах
Президент Зеленский прибыл в США: программа визита
Россия ночью выпустила по Украине более 130 дронов: сколько сбила ПВО
Дроны атаковали крупный логистический склад рф в Московской области
США могут затянуть предоставление $400 млн помощи Украине до 2029 года – СМИ
Больше новостей