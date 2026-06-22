Насчитал почти 80 млн боевых: экс-комбригу ТрО объявили подозрение

Бывшему командиру воинской части 103-й отдельной бригады ТрО Валерию Курко объявили подозрение в нанесении почти 80-миллионного ущерба государству из-за безосновательной выплаты «боевых».

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Телеграм-канале 22 июня.

По данным следствия, в период с апреля 2023 года по январь 2024 года должностное лицо ненадлежащим образом исполняло служебные обязанности во время начисления военнослужащим дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 тыс. грн.

18 мая 2026, 16:30 Правоохранители раскрыли новые схемы продажи «тыловых должностей» в ВСУ Правоохранители разоблачили четыре новые схемы уклонения от военной службы и незаконного перевода военнослужащих в тыловые подразделения за деньги.

Речь идет о выплатах, которые законодательством предусмотрены для военных, непосредственно принимающих участие в боевых действиях или выполняющих боевые и специальные задачи в условиях военного положения.

«Установлено, что бывший командир подписывал приказы о начислении такого вознаграждения военнослужащим, которые в соответствующие периоды не имели правовых оснований для его получения», – говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

По данным прокуроров, Курко, имея информацию о фактическом привлечении личного состава к выполнению боевых задач и возможность проверить основания для выплат, не обеспечил надлежащего контроля и издал соответствующие приказы. На их основании военные получили средства, на которые не имели права по закону. Как итог, государственному бюджету нанесен ущерб на сумму почти 80 млн грн.

Бывшему командиру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного служебного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения).

По данным Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины Курку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц с целью дальнейшего привлечения к ответственности.

Тем временем глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что готов взять на поруки Валерия Курко и охарактеризовал его как ответственного человека.

«Валерий Курко – человек, который фактически с нуля создал 103-ю бригаду и взял на себя ответственность за её формирование в один из самых сложных моментов для нашего государства. Он и его бойцы неоднократно доказали свою преданность Украине и военной присяге. Обращаюсь к суду о готовности взять на поруки Валерия Борисовича», – подчеркнул Максим Козицкий.

Напомним, недавно антикоррупционные органы разоблачили масштабную схему хищения военного имущества, к которой причастен бывший заместитель командира одной из воинских частей в Харьковской области. Речь идет о поставках запчастей к бронетехнике на сумму более 350 миллионов грн.

Также в конце мая СБУ и БЭБ разоблачили схему хищения более 71 миллиона гривен на питании для ВСУ.

Кроме этого, правоохранители разоблачили командира подразделения ВСУ и двух гражданских сообщников, организовавших межрегиональную схему присвоения и продажи беспилотников проекта «Армия дронов».

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