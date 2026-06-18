Правоохранители разоблачили очередные схемы продажи «трофейного» оружия и взрывчатки

Служба безопасности совместно с сотрудниками ГБР и Нацполиции ликвидировали еще четыре канала подпольной продажи «трофейного» оружия, боеприпасов и взрывчатки в разных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

28 ноября 2024, 17:20 Как задекларировать найденное оружие: инструкция Украинцы могут задекларировать найденное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему и оставить себе на время военного положения – инструкция.

Как отмечается, были задержаны сразу 11 организаторов сделок, в частности, бывшая студентка химфакультета, программист и военный, которые нелегально сбывали средства поражения.

«Среди изъятого у злоумышленников – более 45 кг взрывчатых веществ, 15 автоматов Калашникова, два гранатомета, партия боевых гранат типа РГД-5 и Ф-1 и почти 10 тысяч патронов различного калибра», – говорится в сообщении.

Так, в Киевской области «на горячем» задержаны двое правоохранителей из Черниговской области, которые пытались сбыть автомат АК-74 и 60 патронов к нему. Кроме этого, они хотели продать почти 4 тысячи патронов к другим видам стрелкового оружия. Вооружение ранее было изъято в рамках другого уголовного производства и хранилось как вещественное доказательство.

При этом в Харькове ликвидирован подпольный цех по производству самодельных взрывчатых веществ. К его созданию причастна преступная группировка, которая производила и «выставляла» на продажу самодельную взрывчатку. По данным следствия, фигуранты обустроили «лабораторию» в арендованном помещении в центре Харькова, где они синтезировали химические вещества, которые затем продавали заказчикам.

«Как установило расследование, криминальный очаг организовал местный делец вместе со своей женой – выпускницей химического факультета Харьковского университета. К незаконной деятельности они привлекли еще троих сообщников, среди которых – ИТ-специалист, предлагавший готовую взрывчатку в даркнете», – сообщает спецслужба.

Как отмечается, в Днепропетровской области были разоблачены трое фигурантов, которые пытались продать автомат АКМ и около трех сотен патронов к нему.

«Чтобы не попасть в «поле зрения» правоохранителей, дельцы закопали оружие и боеприпасы на территории заброшенного домовладения, после чего со скрытого номера сбросили адрес своему клиенту», – говорится в заявлении.

В то же время, в Донецкой области подозрение получил еще один военный-контрактник, который решил подзаработать на продаже средств поражения, вывезенных с передовой. Правоохранители задержали его в Краматорске, где он пытался продать тринадцать АК-74 и 300 выстрелов к гранатомету.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько уголовных правонарушений, связанных с войной, фиксировали украинские правоохранители за годы вторжения.

Также на инфографике «Слово и дело» – как выросло количество правонарушений по статье о незаконном обращении с оружием или боеприпасами по регионам с 2021 по 2025 год.

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