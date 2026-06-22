Правоохранители разоблачили восемь пророссийских интернет-агитаторов в разных регионах

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала еще восьмерых сторонников кремлевской пропаганды, которые в разных регионах распространяли вражеский контент, оправдывали вооруженную агрессию рф и призывали к ударам по Украине.

Об этом сообщили в СБУ.

Как отмечается, фигуранты действовали в Киеве, Сумах, Днепре, Кривом Роге, Черниговской, Житомирской и Одесской областях. Они использовали социальные сети и мессенджеры для распространения пророссийских материалов.

В Киеве правоохранители задержали инкассатора охранной компании, который в Telegram-каналах распространял фейки о Силах обороны и призывал к захвату Украины. Также, по данным следствия, во время рабочих поездок он фотографировал блокпосты и мобильные группы ТЦК, определял их координаты и передавал информацию в мессенджеры с призывами к срыву мобилизации.

В Сумах подозрение получил администратор Telegram-канала, который восхвалял российские вооруженные формирования за обстрелы города и призывал рф применить ядерное оружие.

В Днепре разоблачили участницу подпольной ячейки псевдодвижения «народовластие». По материалам дела, она призывала к государственному перевороту в Украине и отрицала военные преступления россии. Вражеский контент она распространяла через собственные страницы в Facebook и TikTok, где имела почти 8 тысяч подписчиков.

Также в Кривом Роге задержали мужчину, который в Telegram-чатах призывал рф нанести ядерный удар по Киеву.

В Черниговской области военная контрразведка СБУ совместно с ГБР разоблачила мобилизованного военнослужащего, который отрицал полномасштабную агрессию рф и поддерживал кремлевский режим. По данным следствия, после подготовки в учебном центре он самовольно оставил воинскую часть и был задержан в Полтаве.

В Житомирской области правоохранители разоблачили двух безработных, которые в Telegram-чатах распространяли пророссийские материалы. Один из них оправдывал военные преступления российских войск в Буче, другой призывал к усилению ударов по украинским позициям управляемыми авиабомбами.

В Одесской области задержали агитатора, который призывал рф захватить регион и присоединить его к составу россии. Для распространения пропаганды он участвовал в онлайн-эфирах, которые транслировались в TikTok с территории рф.

Фигурантам сообщили о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за пропаганду войны, оправдание вооруженной агрессии рф, препятствование деятельности ВСУ и призывы к насильственному изменению власти. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году Служба безопасности задержала пятерых пророссийских интернет-агитаторов, которые действовали в Киевской области и Прикарпатье. Среди задержанных был 58-летний бывший функционер запрещенной партии «Наши» экс-депутата Евгения Мураева.

А недавно разведка сообщала, что россия готовит кампанию по дестабилизации ситуации в Украине с целью подорвать внешнюю поддержку после провала весеннего наступления и экономических проблем.

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