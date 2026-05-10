КНДР прописала в конституции автоматический ядерный удар

Северная Корея внесла изменения в конституцию, которые закрепляют механизм ядерного удара даже в случае смерти или недееспособности Ким Чен Ына. Поправки приняли в марте.

Об этом пишет Korea JoongAng Daily со ссылкой на данные, которые южнокорейская разведка представила парламенту страны.

6 мая 2026, 16:19 КНДР убрала из конституции пункт об объединении Корейского полуострова Северная Корея обновила конституцию, исключив упоминания об объединении Корейского полуострова и закрепив статус Южной Кореи как отдельного государства.

В новой редакции конституции впервые чётко прописали полномочия по применению ядерного оружия.

Согласно статье 89, командование ядерными силами КНДР принадлежит главе Государственного совета – Ким Чен Ыну. При этом он может делегировать право на применение ядерного оружия командованию ядерных сил.

Как отмечает издание, это положение фактически закрепляет механизм ядерного возмездия даже в случае, если лидер страны будет убит или потеряет дееспособность.

Согласно закону о ядерной политике, командование ядерными силами состоит из лиц, которых лично назначает Ким Чен Ын. Они должны сопровождать процесс принятия решений по ядерному оружию и контролировать их выполнение.

Также в документе прописано, что если система командования ядерными силами окажется под угрозой из-за атаки «враждебных сил», ядерный удар должен быть нанесён «автоматически и немедленно».

По мнению южнокорейской разведки, изменения могут быть реакцией КНДР на последние международные события. В частности, речь идёт о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными в январе и убийстве верховного лидера Ирана Али Хаменеи во время израильской операции в конце февраля.

Напомним, 4 мая лидер КНДР Ким Чен Ын призвал молодёжь готовиться к участию в войне против Украины на стороне рф. Тогда он заявил, что молодое поколение должно стать «ключевой силой» в выполнении государственных задач.

