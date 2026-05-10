КНДР прописала в конституции автоматический ядерный удар

Мир
Читати українською
Северная Корея внесла в конституцию изменения по применению ядерного оружия. В документе закрепили механизм ядерного удара даже в случае смерти или недееспособности Ким Чен Ына.
Фото: KCNA

Северная Корея внесла изменения в конституцию, которые закрепляют механизм ядерного удара даже в случае смерти или недееспособности Ким Чен Ына. Поправки приняли в марте.

Об этом пишет Korea JoongAng Daily со ссылкой на данные, которые южнокорейская разведка представила парламенту страны.

КНДР убрала из конституции пункт об объединении Корейского полуостроваСеверная Корея обновила конституцию, исключив упоминания об объединении Корейского полуострова и закрепив статус Южной Кореи как отдельного государства.

В новой редакции конституции впервые чётко прописали полномочия по применению ядерного оружия.

Согласно статье 89, командование ядерными силами КНДР принадлежит главе Государственного совета – Ким Чен Ыну. При этом он может делегировать право на применение ядерного оружия командованию ядерных сил.

Как отмечает издание, это положение фактически закрепляет механизм ядерного возмездия даже в случае, если лидер страны будет убит или потеряет дееспособность.

Согласно закону о ядерной политике, командование ядерными силами состоит из лиц, которых лично назначает Ким Чен Ын. Они должны сопровождать процесс принятия решений по ядерному оружию и контролировать их выполнение.

Также в документе прописано, что если система командования ядерными силами окажется под угрозой из-за атаки «враждебных сил», ядерный удар должен быть нанесён «автоматически и немедленно».

По мнению южнокорейской разведки, изменения могут быть реакцией КНДР на последние международные события. В частности, речь идёт о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными в январе и убийстве верховного лидера Ирана Али Хаменеи во время израильской операции в конце февраля.

Напомним, 4 мая лидер КНДР Ким Чен Ын призвал молодёжь готовиться к участию в войне против Украины на стороне рф. Тогда он заявил, что молодое поколение должно стать «ключевой силой» в выполнении государственных задач.

6 мая стало известно, что Северная Корея убрала из конституции упоминания о возможном воссоединении Корейского полуострова и закрепила статус Южной Кореи как отдельного государства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Конституция КНДР Ядерное вооружение Ким Чен Ын Северная Корея
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Эстония призвала Украину усилить контроль над дронами после инцидентов в Балтии
Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии: что известно
Рф показала новую «Герань-5», которую назвали копией украинского «Фламинго»
В Пакистане произошел теракт около полицейского поста, погибли 14 правоохранителей
КНДР прописала в конституции автоматический ядерный удар
Израиль создал секретный форпост на Ближнем Востоке для ударов по Ирану – СМИ
На оккупированных территориях детей учат видеть в Украине «угрозу» – ЦНС
В Харькове возросло количество пострадавших в результате ночного удара по многоэтажке
Россияне атаковали спасателей в Днепропетровской области, есть раненый
В порт Тенерифе прибыл лайнер, на котором зафиксирована вспышка хантавируса
Больше новостей