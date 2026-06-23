Южная Корея заявила о готовности принять всех военнопленных из Северной Кореи, которые воевали на стороне россии против Украины и были захвачены украинскими силами, если они выразят такое желание.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Южной Кореи, передает Reuters.
В ведомстве подчеркнули, что Сеул выступает против принудительной репатриации северокорейских военнопленных в россию или КНДР, если это противоречит их воле.
Также стало известно, что министры иностранных дел Южной Кореи и Украины проведут переговоры в Сеуле 30 июня. Стороны планируют обсудить дальнейшее сотрудничество и вопросы, связанные с войной россии против Украины.
Как известно, в декабре двое северокорейских солдат, захваченных Вооруженными силами Украины в Курской области во время боев на стороне россии, написали письмо, в котором выразили желание перейти в Южную Корею.
Напомним, Ким Чен Ын заявлял, что КНДР продолжит поддерживать политику россии и углублять военное сотрудничество с Москвой. Диктатор также отмечал, что молодежь якобы должна быть «ключевой силой» в достижении государственных целей, подчеркнув ее роль как во внутренней мобилизации, так и в участии страны в войне россии против Украины.
В декабре 2025 года Кирилл Буданов рассказывал, что примерно 8,5 северокорейцев из бригад спецназначения находились на тот момент на территории россии.. Отдельно около тысячи человек личного состава выполняли задачи в Курской области.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»