Южная Корея готова принять всех пленных из КНДР, которые воевали против Украины

Мир
Читати українською
Южная Корея заявила, что примет всех военнопленных из Северной Кореи, захваченных Украиной, если они выразят такое желание.
Южная Корея готова принять всех пленных из КНДР, которые воевали на стороне рф против Украины.

Южная Корея заявила о готовности принять всех военнопленных из Северной Кореи, которые воевали на стороне россии против Украины и были захвачены украинскими силами, если они выразят такое желание.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Южной Кореи, передает Reuters.

Буданов ответил, участвуют ли военные КНДР в боевых действиях против УкраиныПоздразделения Северной Кореи, которые были направлены в рф, в данный момент не принимают участия в прямых боях против Украины.

В ведомстве подчеркнули, что Сеул выступает против принудительной репатриации северокорейских военнопленных в россию или КНДР, если это противоречит их воле.

Также стало известно, что министры иностранных дел Южной Кореи и Украины проведут переговоры в Сеуле 30 июня. Стороны планируют обсудить дальнейшее сотрудничество и вопросы, связанные с войной россии против Украины.

Как известно, в декабре двое северокорейских солдат, захваченных Вооруженными силами Украины в Курской области во время боев на стороне россии, написали письмо, в котором выразили желание перейти в Южную Корею.

Напомним, Ким Чен Ын заявлял, что КНДР продолжит поддерживать политику россии и углублять военное сотрудничество с Москвой. Диктатор также отмечал, что молодежь якобы должна быть «ключевой силой» в достижении государственных целей, подчеркнув ее роль как во внутренней мобилизации, так и в участии страны в войне россии против Украины.

В декабре 2025 года Кирилл Буданов рассказывал, что примерно 8,5 северокорейцев из бригад спецназначения находились на тот момент на территории россии.. Отдельно около тысячи человек личного состава выполняли задачи в Курской области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
КНДР Пленные Южная Корея Военные Война с Россией Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

ВАКС рассмотрит иск о конфискации активов экс-замминистра энергетики
Премьер-министр Литвы Ругинене объявила об отставке правительства
инфографикаТревожный Крым: как часто оккупанты включают сирены и перекрывают Керченский мост
Кассационный суд приостановил взыскание имущества экс-замначальника полиции Киева
Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу, есть погибшие и более десятка раненых (обновлено)
Нацбанк дал 5 дней «Укрпочте», чтобы отстранить Смилянского
Южная Корея готова принять всех пленных из КНДР, которые воевали против Украины
Всемирный банк выделит Украине почти 3,4 миллиарда долларов: на что направят средства
Верховный суд не приостановил приговор экс-гендиректору «Укртелефильма»
Мадяр анонсировал отставку генпрокурора Венгрии из-за скандала с «Ощадбанком»
Больше новостей