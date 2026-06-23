Южная Корея заявила о готовности принять всех военнопленных из Северной Кореи, которые воевали на стороне россии против Украины и были захвачены украинскими силами, если они выразят такое желание.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Южной Кореи, передает Reuters.

20 декабря 2025, 11:20 Буданов ответил, участвуют ли военные КНДР в боевых действиях против Украины Поздразделения Северной Кореи, которые были направлены в рф, в данный момент не принимают участия в прямых боях против Украины.

В ведомстве подчеркнули, что Сеул выступает против принудительной репатриации северокорейских военнопленных в россию или КНДР, если это противоречит их воле.

Также стало известно, что министры иностранных дел Южной Кореи и Украины проведут переговоры в Сеуле 30 июня. Стороны планируют обсудить дальнейшее сотрудничество и вопросы, связанные с войной россии против Украины.

Как известно, в декабре двое северокорейских солдат, захваченных Вооруженными силами Украины в Курской области во время боев на стороне россии, написали письмо, в котором выразили желание перейти в Южную Корею.

Напомним, Ким Чен Ын заявлял, что КНДР продолжит поддерживать политику россии и углублять военное сотрудничество с Москвой. Диктатор также отмечал, что молодежь якобы должна быть «ключевой силой» в достижении государственных целей, подчеркнув ее роль как во внутренней мобилизации, так и в участии страны в войне россии против Украины.

В декабре 2025 года Кирилл Буданов рассказывал, что примерно 8,5 северокорейцев из бригад спецназначения находились на тот момент на территории россии.. Отдельно около тысячи человек личного состава выполняли задачи в Курской области.

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