Экс-президента Южной Кореи приговорили к 30 годам тюрьмы за запуск дронов над КНДР

Суд в Сеуле засудил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Йоля до 30 лет лишения свободы, признав его виновным в организации военной операции с использованием беспилотников против Северной Кореи.

Об этом сообщает Yonhap.

19 февраля 2026, 09:49 Экс-президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению Сеульский суд признал Юна Сок Йоля виновным в мятеже и попытке ввести военное положение в 2024 году. Его приговорили к пожизненному заключению.

Центральный районный суд Сеула установил, что операция по проникновению дронов в воздушное пространство КНДР была санкционирована осенью 2024 года. По версии следствия и суда, целью этих действий было спровоцировать Пхеньян на ответ и использовать рост военной напряжённости как политическое обоснование для введения военного положения 3 декабря 2024 года.

Суд признал экс-президента виновным по статьям о злоупотреблении властью и «выгоде для врага» («benefiting the enemy»), подчеркнув, что решение о проведении операции выходило за пределы законного применения военной силы и противоречило обязанности главы государства действовать исключительно в интересах национальной безопасности.

Отдельно суд отметил, что операция носила характер психологической войны, направленной на провокацию КНДР, что могло привести к локальному вооружённому конфликту. Такие действия, по словам суда, не только обостряли ситуацию на Корейском полуострове, но и ставили под угрозу собственные военные ресурсы Южной Кореи, поскольку раскрывали их перед противником.

Вместе с экс-президентом приговоры получили и другие фигуранты дела: бывший министр обороны – 30 лет лишения свободы, экс-глава военной контрразведки – 15 лет, а бывший командующий подразделением по операциям дронов – три года условно с испытательным сроком пять лет.

Адвокаты экс-президента заявили, что будут обжаловать приговор, утверждая, что применение дронов было ответом на провокации Северной Кореи, в частности на запуск воздушных шаров с мусором в 2024 году.

Напомним, 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн объявил о введении военного положения в стране, через шесть часов он был отменён решениями парламента и правительства.

В апреле Конституционный суд Южной Кореи единогласно поддержал импичмент президента Юн Сок Йоля, что автоматически привело к его отстранению от должности.

А в июле суд в Сеуле вновь выдал ордер на арест Юн Сок Йоля. Политика взяли под стражу из-за опасений уничтожения доказательств. В ноябре прокуратура Южной Кореи предъявила Юн Сок Йолю дополнительные обвинения. Его подозревают в злоупотреблении властью и помощи враждебному государству – Северной Корее.

В январе этого года бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Йоля приговорили к пяти годам лишения свободы за воспрепятствование аресту и другие нарушения, связанные с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года.

А в феврале Сеульский центральный окружной приговорил Юн Сок Йоля к пожизненному лишению свободы за попытку ввести военное положение в стране в 2024 году.

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