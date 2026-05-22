Литва запретит въезд в Шенгенскую зону ещё 600 российским военным

Литва планирует расширить санкционные списки и запретить въезд в Шенгенскую зону ещё почти 600 гражданам россии, которые участвовали в войне против Украины.

Об этом сообщил Департамент миграции Литвы, пишет LRT.

По данным ведомства, запрет на въезд в Литву будет действовать 10 лет, тогда как ограничения в пределах Шенгенской зоны – пять лет с возможностью продления после завершения срока.

«Планируется оперативно включить всех этих лиц в список нежелательных лиц в Литве и в Шенгенскую информационную систему с запретом въезда», – отметили в Департаменте миграции.

В марте Министерство внутренних дел Литвы уже сообщало о внесении 268 граждан России, которые непосредственно участвовали в боевых действиях против Украины. В целом количество лиц под санкциями в рамках этого механизма сейчас составляет почти 900.

В настоящее время в Литве действует правило, согласно которому не рассматриваются заявки на получение национальных и Шенгенских виз от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда обращение поддерживает МИД страны.

Напомним, в марте восемь стран-членов призвали руководство Европейского союза подготовить ограничения на въезд в Шенгенскую зону для лиц, которые участвовали в боевых действиях в составе российской армии.

А в январе Эстония ввела запрет на въезд для 261 военнослужащего, которые участвовали в войне против Украины на стороне рф. Кроме того, страна инициировала в ЕС новое предложение о запрете въезда в Шенгенскую зону для бывших российских военных, которые участвовали в войне против Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.