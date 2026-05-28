Смертельное ДТП в центре Харькова: в аварии фигурирует заместитель мэра

В центре Харькова произошло смертельное ДТП с участием заместителя городского головы Ивана Кузнецова. В результате столкновения автомобиля Ford F-150 с мотоциклом Kawasaki погиб 43-летний водитель двухколесного транспорта.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, ГУНП в Харьковской области и местное издание «Объектив».

Авария произошла около 16:00 28 мая на перекрестке улицы Клочковской и переулка Кравцова. По предварительным данным следствия, водитель Ford во время поворота налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу Kawasaki Ninja ZX-6R, который двигался по встречной полосе. В результате произошло мощное столкновение.

Мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой помощи.

В прокуратуре подтвердили, что за рулем автомобиля находился заместитель мэра Харькова. Там не называют имени, но по данным СМИ это Иван Кузнецов. Отмечается, что чиновник подтвердил этот факт на своей странице в Instagram, однако на данный момент этот пост недоступен для просмотра.

Кузнецов, по сообщениям медиа, опубликовал заявление в соцсетях. Он сообщил, что временно оставляет должность на время следствия, чтобы избежать каких-либо подозрений в давлении на правоохранителей.

По словам чиновника, он начал движение после того, как другие автомобили его пропустили, а мотоцикл двигался на большой скорости.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, изымают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства аварии. Предварительно известно, что чиновник был трезв.

Досудебное расследование открыли по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Стоит отметить, что Иван Кузнецов занимает должность заместителя городского головы Харькова с октября 2025 года и отвечает за работу коммунальных служб и критической инфраструктуры города.

