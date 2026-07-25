Прокурора МУС отправили в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Государства-участники Международного уголовного суда (МУС) отстранили от должности прокурора Карима Хана, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к сотруднице его офиса. Решение приняли во время чрезвычайной сессии в штаб-квартире ООН.

Об этом сообщается на сайте ООН и пишет Reuters.

9 июня 2026, 10:59 Прокурора МУС отстранили от работы на фоне расследования о сексуальных домогательствах Международный уголовный суд временно отстранил главного прокурора Карима Хана на фоне расследования обвинений в сексуальных домогательствах.

Решение об отставке Хана приняли во время закрытого голосования Ассамблеи государств-участников МУС, в которую входят 125 стран. За его отстранение от должности проголосовали 82 государства.

В Ассамблее пришли к выводу, что Карим Хан совершил серьезный дисциплинарный проступок и грубо нарушил свои служебные обязанности.

Хана избрали прокурором МУС в 2021 году на девятилетний срок. Именно во время его пребывания на должности суд выдал ряд резонансных ордеров на арест, в частности президента россии владимира путина в 2023 году и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в 2024 году.

Ранее СМИ сообщали, что 56-летнего Карима Хана обвинила в сексуальных домогательствах сотрудница его офиса. Сам прокурор все обвинения отрицал. Однако документы по делу свидетельствовали, что Хан имел сексуальные отношения с этой женщиной и пытался помешать ей добиваться рассмотрения выдвинутых против него обвинений.

Адвокаты Хана раскритиковали процедуру его отстранения. Они утверждают, что прокурору не разрешили выступить во время заседания, а процедурные правила изменили таким образом, что это поставило его в невыгодное положение.

Защита планирует обжаловать решение об его отставке всеми доступными правовыми способами.

Теперь Ассамблея государств-участников МУС должна избрать нового прокурора.

Напомним, ранее Международный уголовный суд временно отстранил главного прокурора Карима Хана от исполнения обязанностей из-за расследования обвинений в сексуальных домогательствах.

Позже стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о старте кампании, направленной на ликвидацию МУС, а Вашингтон пригрозил сократить помощь союзникам за сотрудничество с судом.

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