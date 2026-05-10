В Ахтырке мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией, есть пострадавшие

В воскресенье, 10 мая, в Ахтырке Сумской области мужчина взорвал гранату во время переговоров с правоохранителями, прибывшими на вызов. В результате взрыва пострадали пять человек.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

С начала года в Украине произошло десятки случаев с подрывами или взрывом гранат в небоевых условиях: в квартирах, возле дома, на улице или других общественных местах. Среди этих случаев были и случаи умішленных подрывов – в поезде и отделении полиции. Подробнее – на инфографике.

Инцидент произошел 10 мая. Правоохранители получили сообщение о мужчине с гранатой на одной из улиц города. На место прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, участковый офицер и сотрудник Управления полиции охраны.

Во время переговоров с правоохранителями мужчина привел гранату в действие. Взрывом травмировало самого мужчину, трех полицейских и одного гражданского. Все пострадавшие госпитализированы.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

Напомним, это не первый случай взрыва гранаты за последнее время. В частности, во Львове 27 апреля произошел взрыв в квартире жилой многоэтажки, в результате чего один человек погиб.

В Запорожье 25 апреля в одной из квартир многоэтажного дома также взорвалась граната, в результате чего погибла женщина, а еще двое мужчин получили осколочные ранения.

