В Ахтырке мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией, есть пострадавшие

В воскресенье, 10 мая, в Ахтырке Сумской области мужчина взорвал гранату во время переговоров с правоохранителями, прибывшими на вызов. В результате взрыва пострадали пять человек.
Об этом сообщили в полиции Сумской области.
Инцидент произошел 10 мая. Правоохранители получили сообщение о мужчине с гранатой на одной из улиц города. На место прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, участковый офицер и сотрудник Управления полиции охраны.
Во время переговоров с правоохранителями мужчина привел гранату в действие. Взрывом травмировало самого мужчину, трех полицейских и одного гражданского. Все пострадавшие госпитализированы.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.
Напомним, это не первый случай взрыва гранаты за последнее время. В частности, во Львове 27 апреля произошел взрыв в квартире жилой многоэтажки, в результате чего один человек погиб.
В Запорожье 25 апреля в одной из квартир многоэтажного дома также взорвалась граната, в результате чего погибла женщина, а еще двое мужчин получили осколочные ранения.
