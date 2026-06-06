В Днепре мужчина бросил гранату в сторону правоохранителей во время задержания

В Днепре во время задержания участника драки произошел взрыв гранаты. В результате инцидента мужчина, бросивший боеприпас в сторону правоохранителей, погиб.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, происшествие случилось вечером 5 июня около 22:55 в Амур-Нижнеднепровском районе города. Патрульные прибыли на вызов о драке. Во время задержания одного из участников конфликта мужчина бросил гранату в направлении полицейских. В результате взрыва злоумышленник погиб на месте.

Четверо правоохранителей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всех раненых госпитализировали.

По факту происшествия начато уголовное производство, на данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, 10 мая, в Ахтырке на Сумщине мужчина подорвал гранату во время переговоров с правоохранителями, прибывшими на вызов. В результате взрыва тогда пострадали пять человек.

Перед этим, 27 апреля, во Львове произошел взрыв гранаты в квартире жилой многоэтажки, в результате чего один человек погиб.

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