САП просит конфисковать активы командира одного из полков оперативного командования «Юг»

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов общей стоимостью 7,3 млн грн, которые были приобретены командиром 31-го отдельного ремонтно-восстановительного полка оперативного командования «Юг».

Об этом сообщила пресс-служба САП.

18 мая 2026, 16:30 Правоохранители раскрыли новые схемы продажи «тыловых должностей» в ВСУ Правоохранители разоблачили четыре новые схемы уклонения от военной службы и незаконного перевода военнослужащих в тыловые подразделения за деньги.

По версии правоохранителей, в течение 2023-2024 годов военнослужащий приобрел две квартиры и два автомобиля, которые оформил их на свою мать, сожительницу и ее мать. В то же время именно командир полка, как утверждается, фактически организовывал приобретение имущества и производил его оплату.

При этом анализ официальных доходов отсутствие достаточных законных источников доходов для приобретения указанных активов.

«Ввиду изложенного прокурор обратился в суд с иском о признании необоснованными и взыскании с номинальных собственников активов, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение, в доход государства», – говорится в заявлении.

Напомним, в июне сообщалось, что бывшему командиру воинской части 103-й отдельной бригады ТрО объявили подозрение в нанесении почти 80-миллионного ущерба государству из-за безосновательной выплаты «боевых».

А до этого прокуроры сообщили о подозрении трем должностным лицам армейского корпуса, которые, по версии следствия, требовали откаты от военных за включение в рапорты на выплату боевых.

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