ВАКС конфисковал активы экс-начальника отдела налоговой Сумщины

Высший антикоррупционный суд конфисковал автомобиль, три квартиры и паркоместо бывшего начальника отдела по борьбе с отмыванием доходов полученных преступным путем Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области Артема Снежко, ранее исполнявшего обязанности начальника этого управления.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как указывается, прокурор САП подал иск к Снежко, матери его жены и еще одному приближенному человеку. Как установил прокурор, жена налоговика пользуется автомобилем Lexus RX 350 2022 года выпуска, зарегистрированным на третье лицо. Также на мать его жены было оформлено паркоместо общей площадью 18,4 кв. м и три квартиры общими площадями 59, 55,9 и 44 кв. м. Общая стоимость имущества – 7,03 млн грн. Одновременно анализом доходов установлено, что никто из вышеперечисленных лиц не имел достаточно доходов для приобретения этого имущества.

«24 июня 2026 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация), которыми фактически распоряжается семья уже бывшего начальника отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГНС в Сумской области. Речь идет о: автомобиле Lexus RX 350 стоимостью 3,1 млн грн, зарегистрированном на жену близкого товарища чиновника; 4 объекта недвижимости (3 квартиры и 1 паркоместо) общей стоимостью 3,9 млн грн, которые юридически оформлены на мать жены чиновника», – информирует прокуратура.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Напомним, Высший антикоррупционный суд принял к рассмотрению иск прокурора САП к экс-начальнику налоговой Одесщины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.