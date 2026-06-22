В Катаре произошел взрыв на заводе по переработке СПГ: 18 пропавших без вести, много пострадавших

Мир
Читати українською
У Катаре произошел взрыв на газовом объекте Barzan по переработке СПГ. В результате инцидента 54 человека получили ранения, еще 18 пропали без вести.
Фото ілюстративне Reuters

В Катаре произошел взрыв на одном из ключевых объектов по переработке сжиженного природного газа (СПГ). В результате инцидента 54 человека получили ранения, еще 18 человек остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Как отмечается, взрыв произошел вечером 21 июня во время запуска операций на газовом объекте Barzan в промышленном городе Рас-Лаффан. Компания QatarEnergy заявила, что после инцидента возник пожар, однако аварийные службы взяли его под контроль.

В Министерстве внутренних дел Катара сообщили, что причиной взрыва стала «техническая авария». Ведомство также подчеркнуло, что угрозы для безопасности населения нет. Поисково-спасательные команды продолжают поиски 18 человек, которые исчезли после взрыва.

Пока неизвестно, получил ли повреждения сам завод и повлиял ли инцидент на его работу. Объект Barzan имеет мощность около 1,4 млрд кубических футов газа в сутки и поставляет газ местным промышленным предприятиям и энергетическому сектору Катара.

Объект расположен в Рас-Лаффан – главном центре производства и экспорта СПГ в Катаре. Общая мощность страны составляет около 77 млн тонн СПГ в год.

Напомним, в начале июня на Мальте произошел мощный взрыв на предприятии по производству фейерверков Lourdes Fireworks Factory. Сообщалось как минимум о двух пострадавших.

Также ранее в городе Лиюян в китайской провинции Хунань произошел взрыв на фабрике фейерверков, в результате которого погибли как минимум 26 человек, еще 61 получил ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Пострадавшие Завод Взрыв Катар Раненые Пропавший без вести
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Подозреваемому экс-вице-премьеру Чернышеву продлили обязательства
Во Франции объявили красный уровень опасности из-за волны аномальной жары
Оккупанты ударили ракетами по образовательным учреждениям Сумщины, есть разрушения и пострадавшие
Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил об отставке
В Катаре произошел взрыв на заводе по переработке СПГ: 18 пропавших без вести, много пострадавших
«Укрзализныця» увеличит количество детских вагонов в поездах: список рейсов
Задержаны два агента ФСБ, планировавшие взорвать админздание в Киеве
Обвиняемому по делу экс-главы Госспецсвязи в очередной раз уменьшили залог
В Польше объяснили, почему отобранный у Зеленского орден до сих пор есть у Муссолини, Екатерины II и Шредера
Замруководителя филиала «Энергоатома» снова продлили обязанности
Больше новостей