В США разбился самолет с парашютистами, погибли 12 человек

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В штате Миссури вскоре после взлёта разбился самолёт, перевозивший группу парашютистов. Погибли 12 человек, среди них пилот и пассажиры, направлявшиеся на прыжки с парашютом.
Фото Mid America News Review via AP

В американском штате Миссури самолет, перевозивший группу парашютистов, потерпел катастрофу вскоре после взлета. В результате аварии погибли 12 человек, среди них пилот и пассажиры, которые направлялись на прыжки с парашютом.

Об этом сообщает CNN.

По данным Федерального авиационного управления США, самолет взлетел около 11:35 по местному времени, но не смог набрать достаточную высоту. После резкого левого разворота он упал на поле возле аэропорта и загорелся.

Местная полиция и спасательные службы сообщили, что среди погибших были как опытные парашютисты, так и пассажиры, которые готовились к тандемным прыжкам. Очевидцы и родственники некоторых из них находились на месте трагедии.

Оператор рейса – компания Skydive Kansas City – заявила, что сотрудничает со следствием и назвала трагедию «разрушительной потерей» для всего сообщества парашютистов. В компании отметили, что все члены экипажа и пассажиры были частью тесно сплоченной спортивной среды.

Причины катастрофы в настоящее время устанавливаются. Следователи Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) уже работают на месте инцидента. Предварительно рассматриваются версии потери мощности двигателя или технической неисправности, однако окончательные выводы могут быть опубликованы лишь через 1–2 года.

Напомним, в марте в Колумбии военный самолет типа Hercules, который перевозил 114 военнослужащих Вооруженных сил, потерпел аварию возле Пуэрто-Легисамо. Количество жертв пока неизвестно, по меньшей мере 48 человек были спасены живыми.

А ранее в территориальных водах Катара в Персидском заливе в результате технической неисправности потерпел аварию военный вертолет. Известно о гибели шести человек, которые находились на борту.

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Авиакатастрофа США Жертвы Самолет Погибшие
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