Укрзалізниця предупредила о задержках поездов из Польши

Общество
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Поезда, следующие из Польши в Украину, будут прибывать с задержками из-за проблем в работе польской железнодорожной инфраструктуры.
Фото: УЗ

Поезда, следующие из Польши в Украину, в ближайшие часы будут прибывать с задержками из-за проблем в работе польской железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці.

Убыточность пассажирских перевозок «Укрзализныци» выросла в полтора раза за 5 летУбыточность пассажирских перевозок Укрзализныци с 2021 по 2025 год – на инфографике Слово и дело.

По данным компании, перебои в энергоснабжении на польской железной дороге повлекли задержку отдельных поездов на маршрутах из Варшавы в Холм и Перемышль. В связи с этим Укрзализныця и PKP Intercity решили обеспечить пересадку для всех пассажиров, направляющихся в Украину.

Поэтому международные поезда украинского формирования, отправляющиеся из Холма и Перемышля, будут отправляться с опозданием ориентировочно на 2,5–3 часа. Соответственно с задержкой они будут прибывать и на украинские станции.

«Извиняемся перед пассажирами, которые будут ждать этих поездов, за вынужденные неудобства и просим внимательно слушать объявления на вокзалах, следить за информационными табло и актуальной информацией о задержке поездов», – говорится в сообщении.

Отдельно компания обратилась к пассажирам, чье путешествие предполагает дальнейшие пересадки по территории Украины. В таких случаях необходимо уведомить об этом поездную бригаду или обратиться через обратную связь в мобильном приложении, добавив билеты на следующий рейс.

Напомним, Укрзалізниця вошла в наиболее пиковый период пассажирских перевозок 2026 года и предупредила о существенном росте спроса на железнодорожные билеты в летний сезон.

Также сообщалось, что Укрзалізниця назначила дополнительные рейсы в Карпаты и Закарпатскую область.

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