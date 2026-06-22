«Укрзализныця» увеличит количество детских вагонов в поездах: список рейсов

«Укрзализныця» увеличит количество детских вагонов в поездах с началом летнего графика движения 28 июня. Их количество вырастет с 13 до 16.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Как отмечается, на этой неделе завершили обкатку еще двух новых детских вагонов, а 16-й вагон выйдет с завода на следующей неделе – перед стартом нового расписания.
В компании отметили, что за три месяца в партнерстве с Visa удалось модернизировать и подготовить шесть детских вагонов. Они имеют самый высокий показатель одобрения среди вагонов «Укрзализныци».
Детские вагоны курсируют на таких поездах:
- №1/2 «Едність» Харьков — Ивано-Франковск;
- №15/16 «Лесь Курбас» Харьков — Ясиня;
- №17/18 «Сковорода» Харьков — Ужгород;
- №26/25 Одесса — Ясиня;
- №41/42 Днепр — Трускавец;
- №81/82 «Сакура» Киев — Ужгород;
- №95/96 «Гуцульщина» Киев — Рахов;
- №351/352 Киев — Кишинев.
С 28 июня детские вагоны также появятся на рейсах:
- №93/94 Харьков — Холм;
- №123/124 Харьков — Черновцы;
- №353/354 «Бессарабия» Киев — Кишинев.
Воспользоваться детским вагоном могут только пассажиры с детьми. Больше всего он ориентирован на семьи с детьми дошкольного возраста.
В вагонах предусмотрены пеленальные столики, подогреватели детского питания, манежи для сна и ползания, детское постельное белье, бизиборды, раскраски, настольные игры и вечерние аудиосказки. Также во всех детских вагонах работают кондиционеры и доступно специальное детское меню.
Напомним, в августе 2024 года «Укрзализныця» в партнерстве с ЮНИСЕФ отправила в первый рейс детский вагон по маршруту Харьков–Ясиня в составе поезда №15/16.
Также недавно «Укрзализныця» вошла в самый пиковый период пассажирских перевозок 2026 года и предупредила о существенном росте спроса на железнодорожные билеты в летний сезон.
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