«Укрзализныця» увеличит количество детских вагонов в поездах: список рейсов

«Укрзализныця» увеличит количество детских вагонов в поездах с началом летнего графика движения 28 июня. Их количество вырастет с 13 до 16.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Как отмечается, на этой неделе завершили обкатку еще двух новых детских вагонов, а 16-й вагон выйдет с завода на следующей неделе – перед стартом нового расписания.

В компании отметили, что за три месяца в партнерстве с Visa удалось модернизировать и подготовить шесть детских вагонов. Они имеют самый высокий показатель одобрения среди вагонов «Укрзализныци».

Детские вагоны курсируют на таких поездах:

№1/2 «Едність» Харьков — Ивано-Франковск;

№15/16 «Лесь Курбас» Харьков — Ясиня;

№17/18 «Сковорода» Харьков — Ужгород;

№26/25 Одесса — Ясиня;

№41/42 Днепр — Трускавец;

№81/82 «Сакура» Киев — Ужгород;

№95/96 «Гуцульщина» Киев — Рахов;

№351/352 Киев — Кишинев.

С 28 июня детские вагоны также появятся на рейсах:

№93/94 Харьков — Холм;

№123/124 Харьков — Черновцы;

№353/354 «Бессарабия» Киев — Кишинев.

Воспользоваться детским вагоном могут только пассажиры с детьми. Больше всего он ориентирован на семьи с детьми дошкольного возраста.

В вагонах предусмотрены пеленальные столики, подогреватели детского питания, манежи для сна и ползания, детское постельное белье, бизиборды, раскраски, настольные игры и вечерние аудиосказки. Также во всех детских вагонах работают кондиционеры и доступно специальное детское меню.

Напомним, в августе 2024 года «Укрзализныця» в партнерстве с ЮНИСЕФ отправила в первый рейс детский вагон по маршруту Харьков–Ясиня в составе поезда №15/16.

Также недавно «Укрзализныця» вошла в самый пиковый период пассажирских перевозок 2026 года и предупредила о существенном росте спроса на железнодорожные билеты в летний сезон.

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