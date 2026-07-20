Ватикан готов принять мирную встречу Зеленского и путина

Ватикан поддержал европейский выбор Украины и предложил принять мирные переговоры между лидерами стран на своей территории.

Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с делегацией Святого Престола.

«Благодарен секретарю Святого Престола, архиепископу Полу Ричарду Галлахеру и Папе Римскому Леву XIV за поддержку Украины. россия не хочет прекращать атаки, именно поэтому так важно продолжать работать ради мира. И один из форматов, который мог бы этому способствовать, – встреча на уровне лидеров. Спасибо Ватикану за готовность ее принять и в дальнейшем прилагать усилия, чтобы такая встреча могла состояться», – написал Зеленский в Телеграм-канале.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

В частности, он уточнил, что делегация Святого Престола находилась в столице Украины именно во время массированного российского удара по мирным жителям.

В то же время президент подтвердил поддержку Ватиканом европейского выбора Украины.

«Говорили о пути Украины в ЕС. Ватикан видит, что Украина делает все необходимое, чтобы стать полноправным членом Евросоюза», – проинформировал Зеленский.

Также на встрече участники обсудили деятельность Церкви в Украине. Президент поблагодарил «Его Святейшество и Ватикан за постоянные молитвы, поддержку Украины и нашего народа».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не намерен ехать в Москву на переговоры с владимиром путиным, поскольку там сейчас небезопасно из-за украинских дронов.

Также он сообщил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора владимира путина предложения относительно возможной встречи для обсуждения путей завершения войны в Украине.

В свою очередь президент российской федерации владимир путин отверг все призывы к миру с Украиной и сосредоточился на продолжении войны.

В то же время почти половина населения Украины (48,5%) заявила, что поддерживает личную встречу президента Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным без предварительных условий.

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