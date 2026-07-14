ВСУ уничтожили корабль рф «Изумруд», который в 2018 году атаковал украинские катера в Керченском проливе

Военно-Морские силы ВСУ уничтожили пограничный сторожевой корабль ФСБ рф «Изумруд», участвовавший в нападении на украинские военные катера во время инцидента в Керченском проливе в 2018 году.
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Операция была проведена вблизи Новороссийска с применением морского безэкипажного комплекса Sargan-3000.
В результате удара корабль был потоплен. Также сообщается, что среди российского экипажа есть погибшие и раненые.
В ВМС отметили, что именно «Изумруд» 25 ноября 2018 года был одним из кораблей, участвовавших в захвате украинских катеров и буксира в районе Керченского пролива. Тогда российские силовики открыли огонь по украинским судам, после чего захватили их вместе с моряками.
«Возмездие неизбежно. Продолжение следует...», – заявили в ВМС.
Напомним, ранее ВСУ нанесли новый удар по российскому фрегату «Адмирал Эссен» в Новороссийске.
Также сообщалось, что бойцы СБУ ударили по двум кораблям и парому оккупантов в Керчи.
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