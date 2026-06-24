На Хмельнитчине туристический автобус с полусотней человек попал в ДТП, есть травмированные

Туристический автобус с 54 пассажирами сообщения «Киев – Бургас» слетел в кювет и перевернулся в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. В результате ДТП пострадали около десятка человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

11 ноября 2025, 16:00 Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах Украины Началась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

Как отмечается, авария произошла около 16:40 во вторник, 23 июня, на автодороге Н-03 неподалеку от села Шатава с участием туристического автобуса, выполнявшего международный рейс «Киев – Бургас».

По предварительной информации, 46-летний водитель, управляя туристическим автобусом, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне автобуса находились 54 пассажира и сменный водитель.

Полиция отметила, что количество людей, получивших травмы в результате аварии, устанавливается. На месте работают правоохранители и спасатели. По факту аварии решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

В то же время, как сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в результате аварии были травмированы по меньшей мере десять человек, двое из них – дети.

Как известно, в понедельник, 22 июня, в Бориспольском районе Киевской области в результате автомобильной аварии погибли пять человек, а еще двое получили травмы.

Напомним, на прошлой неделе в городе Ирпень Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое несовершеннолетних.

Также 49-летний житель Херсонской области, управляя автомобилем Mercedes, на большой скорости 5 июня въехал в подземный пешеходный переход на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы. В результате наезда четверо граждан, среди которых был ребенок, погибли на месте, еще трое получили ранения. Водителя взяли под стражу без возможности внесения залога.

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