НАТО и ЕС призывают Грецию передать Украине ракеты для Patriot – СМИ

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НАТО и ЕС оказывают давление на Грецию с призывом передать Украине ракеты для систем ПВО Patriot. Киев запросил до 200 ракет PAC-2 из греческих запасов.
Фото ілюстративне getty images

Греция находится под давлением союзников из НАТО и Европейского союза из-за возможной передачи Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Киев запросил у Афин до 200 ракет PAC-2 из запасов Греции.

Об этом сообщает eKathimerini со ссылкой на источники.

Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем PatriotДля поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

По информации источников, украинская сторона обратилась к Греции с просьбой передать ракеты для комплексов Patriot, которые находятся на вооружении ВВС страны. Речь идет именно о боеприпасах, а не о передаче полных зенитных ракетных систем.

Украинские чиновники считают, что часть греческих ракет PAC-2 после примерно 23 лет эксплуатации может приближаться к завершению срока годности. В то же время их можно было бы использовать для усиления украинской противовоздушной обороны.

Ранее союзники уже обсуждали возможность передачи Украине части из шести греческих батарей Patriot, однако достичь договоренности не удалось. Сейчас внимание сосредоточено на передаче ракет из запасов, которые не являются критически необходимыми для обороноспособности Греции.

Одним из вариантов, который якобы рассматривается, является продажа ракет Грецией Норвегии, после чего Осло могло бы передать их Украине. В то же время Афины пока не заявляли о готовности поддержать такую инициативу.

Греческие власти отмечают, что страна уже делает вклад в коллективную безопасность союзников, в частности разместила батарею Patriot в Саудовской Аравии для защиты важной энергетической инфраструктуры.

Также Греция ранее передавала Украине ракеты Sea Sparrow и Crotale, которые приближались к завершению срока эксплуатации в греческих вооруженных силах.

Напомним, накануне стало известно, что Соединенные Штаты запустили процедуру предоставления Украине лицензий для производства ракет к системам ПВО Patriot.

СМИ также сообщали, что ракеты для систем Patriot, лицензию на производство которых Украина получит от США, сначала, скорее всего, будут производить в Германии или другой европейской стране.

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