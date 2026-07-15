Более трети украинцев испытывают усталость и раздражение от информационного потока – опрос

В Украине более трети населения (36%) испытывает информационную перегрузку. Чрезмерный медиапоток стал серьезным ежедневным раздражителем для значительной части общества. А вот психологический иммунитет к информационному шуму демонстрирует только каждый пятый украинец.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Результаты опроса подтверждают, что именно избыток информации оказывает токсичное влияние на более чем треть респондентов. Так, более чем каждый третий респондент (36%) регулярно испытывает усталость или раздражение от информации: из них 14% – находятся в этом состоянии постоянно в течение дня, а еще 22% – испытывают негативные эмоции несколько раз в день.

29 апреля 2024, 17:14 Алкоголь во время войны: стали ли украинцы больше пить Алкоголь пьют 77,4 процента опрошенных украинцев. Как изменилась культура потребления на фоне войны – на инфографике.

Наибольшую группу составляют те, кто, возможно, научился дозировать потребление контента или адаптировался к нему – 35% опрошенных отметили, что испытывают информационную усталость редко (всего один-два раза в неделю). Абсолютный психологический иммунитет к новостному и информационному шуму демонстрируют 18% респондентов, которые заверили, что никогда не испытывают подобного раздражения. Не смогли оценить свое состояние 11% опрошенных.

Стоит отметить, что наиболее истощенной и раздраженной информационным потоком оказалась категория 30–44 года – каждый пятый (20%) в этой группе находится в состоянии хронической усталости постоянно в течение дня. А суммарно 42% респондентов этой возрастной группы испытывают перегрузку регулярно.

В то же время самый высокий уровень устойчивости или адаптации демонстрирует поколение 55+. Четверть из них (25%) вообще никогда не испытывают информационной усталости. Молодежь 18–29 лет больше всего страдает от периодических приступов раздражения – 26% испытывают его несколько раз в день, однако хронический ежедневный стресс у них фиксируется реже всего (10% при общем показателе 14%).

Наиболее сбалансированной выглядит группа 45–54 года, где зафиксирована самая высокая доля тех, кто устает от информации редко – 41% (при общем показателе 35%).

Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного рынку труда, технологиям, медиапотреблению и психоэмоциональному состоянию украинцев.

Так, выяснилось, что война крадет сон украинцев. 38% опрошенных заявили, что их сон стал хуже по сравнению с началом года, а о существенном ухудшении сообщил каждый седьмой респондент.

Кроме этого, мы сообщали, что украинцы всех возрастных категорий испытывают самый высокий уровень тревожности на открытых пространствах: в парках, на площадях и на улице. Наибольшую тревожность в подобных местах фиксируют у жителей Востока и Юга.

А еще стало известно, почему сейчас украинская молодежь испытывает максимально высокий уровень стресса.

Также мы выяснили, стали ли украинцы больше пить из-за войны. Детальнее – на нашей инфографике.

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