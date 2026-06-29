Апелляция отменила оправдание экс-чиновнику Киевской ОГА и приговорила к 3 годам заключения

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 29 июня завершила рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на приговор ВАКС, которым бывший чиновник Киевской областной государственной администрации был признан невиновным в злоупотреблении служебным положением. Апелляция отменила приговор ВАКС и приговорила Сергея Андрияша к 3 годам тюрьмы.

Об этом Апелляционная палата ВАКС сообщила в официальном Телеграм-канале.

Как известно, в декабре 2024 года суд первой инстанции оправдал Сергея Андрияша в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления. Однако позже прокуроры САП подали апелляционную жалобу на приговор.

«29 июня 2026 года Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на приговор ВАКС от 03.12.2024, отменила приговор ВАКС и вынесла новый приговор», – говорится в сообщении АП ВАКС.

Новым приговором бывший начальник Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации Сергей Андрияш признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год и штрафом в размере 8 500 грн.

В остальной части апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

«Решение вступило в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжаловано в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда», – говорится в сообщении Апелляции.

Как известно, САП обвиняет Андрияша в злоупотреблении служебным положением. По мнению обвинения, Андрияш вместо направления грантовых средств от ЕС на обустройство социального жилья для внутриперемещенных лиц, направил их на модернизацию частной недвижимости. Речь идет о 10 миллионах гривен грантовых средств, которые потратили на проведение капитального ремонта нежилого помещения в с. Карапыши Мироновского района Киевской области, принадлежавшего ООО «Агросвит», для последующего осуществления на базе данного общества предпринимательской деятельности.

Обвинение указывало, что после ремонта указанное помещение не перешло в коммунальную или государственную собственность. В части здания разместили детское учреждение оздоровления и отдыха для детей «Звездный», а директором и учредителем назначили бывшего подчиненного Андрияша – Руслана Почтового. Также в это учреждение были трудоустроены родственники Андрияша, а именно: сын, дочь и зять.

Уже в ходе расследования недвижимость удалось вернуть в коммунальную/государственную собственность. Однако сам Андрияш свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и указал, что какого-либо уголовного преступления он не совершал.

Напомним, предыдущее заседание по делу бывшего начальника службы Киевской ОГА состоялось 17 марта.

Само же дело Генеральная прокуратура Украины передала в НАБУ еще в 2018 году. После чего детективы НАБУ завершили расследование по делу. В 2019 году САП направила его в Печерский районный суд Киева. Уже после начала работы ВАКС производство передали туда.

Также мы сообщали, что САП обжаловала приговор экс-депутату Волынского облсовета Валентину Кошельнику за злоупотребление влиянием.

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