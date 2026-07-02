Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-гендиректору «Укртелефильма»

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор, которым к 5 годам лишения свободы приговорили бывшего генерального директора государственного предприятия «Украинская студия телевизионных фильмов «Укртелефильм» Виктора Пидлисного.

Такое решение 25 июня принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал Пидлисного виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы. Также приговором назначили 8 годам колонии руководителю фирмы «Лодокс» Василию Заверховскому. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений. Потому защитник подал кассационную жалобу на этот приговор.

«Открыть кассационное производство по кассационной жалобе защитника на приговор Высшего антикоррупционного суда от 18 октября 2023 года и определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 26 января 2026 года относительно (Пидлисного – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, по версии обвинения, бывший директор Укртелефильма Виктор Пидлисный в сговоре с Александрой Гудзь, Ярославом Кургуном и Василием Заверховским отчуждил в пользу компании «Лодокс» имущественные права на 67 объектов недвижимого имущества в Киеве (24 квартиры общей площадью 2704 кв. м, 7 нежилых помещений и 36 паркомест) за заниженной стоимостью. В результате этих действий «Укртелефильму» нанесено почти 67,73 млн гривен ущерба.

По этому делу также появились и другие обвиняемые, в частности бывший заместитель председателя Госкомтелерадио (в 2016-2020 годах); бывший гендиректор ГП «УСТФ «Укртелефильм» (в 2016-2017 гг); экс-замдиректора частной компании и бывший руководитель юридической службы «Укртелефильма» (в 2015-2016 годах). Их дело слушают отдельно.

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