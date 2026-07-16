Корецкий провел первое заседание нового состава Кабмина

Премьер-министр Сергей Корецкий в четверг, 16 июля, провел первое заседание нового состава Кабинета министров.

Об этом он сообщил в Facebook.

15 июля 2026, 18:15 Черный ящик Банковой. Колонка Леонида Швеца Президент Зеленский не назвал точную причину замены Свириденко да и обозначил контуры обновленной стратегии правительства предельно размыто.

«Определили первоочередные приоритеты. Благодарю всех министров за готовность к интенсивной работе», – написал Корецкий.

По его словам, для каждого члена Кабмина главными критериями будут «эффективность, ответственность и результат».

Корецкий добавил, что впереди у правительства «очень много работы» и что члены Кабмина уже занимаются выполнением задач, определенных президентом и парламентом.

Напомним, в четверг, 16 июля, Верховная Рада утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. Должности главы Минобороны и МИД являются исключением, их кандидатуры вносит президент, и за них нардепы будут голосовать отдельно.

Корецкий уже заявил, что главным приоритетом работы нового Кабмина станет обеспечение всем необходимым Сил обороны, подготовка к зиме, а также социальные вызовы.

На инфографике «Слово и дело» – какие законопроекты отзовут из Рады из-за отставки правительства Юлии Свириденко.

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