В Ирпене мужчина стрелял в сторону прохожих: что говорят в полиции

В Ирпене Киевской области вечером 13 июня произошла стрельба на одной из улиц города. Мужчина открыл огонь в сторону прохожих, однако никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Правоохранители получили сообщение о неизвестном, который производил выстрелы на улице. На место оперативно прибыли наряды полиции и следственно-оперативная группа.

Правоохранители быстро установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался 47-летний местный житель.

По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе прямо во дворе жилого дома.

Также 1 июня в столице задержали водителя, который во время дорожного конфликта устроил стрельбу и тяжело ранил другого водителя.

Кроме этого, 9 мая громкий инцидент произошел в Черкассах, где мужчина открыл огонь из-за конфликта с детьми, которые рвали сирень возле его дома.

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