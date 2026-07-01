В Николаеве произошла стрельба в салоне автомобиля, погибли иностранцы

В Николаеве в результате стрельбы погибли двое иностранцев, один из участников инцидента задержан. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства перестрелки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Как отмечается, происшествие случилось во вторник поздно вечером на проспекте Героев Украины.

«По словам очевидцев, во время движения автомобиля Opel прозвучало несколько выстрелов, после чего транспортное средство выехало на регулируемый перекресток», – говорится в сообщении.

По предварительным данным правоохранителей, в салоне автомобиля находились трое иностранцев. В результате полученных огнестрельных ранений двое мужчин погибли на месте, третьего участника инцидента задержали полицейские. Также из машины изъяли оружие.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о правовой квалификации.

Как известно, недавно в немецком городе Штаде до шести человек возросло число погибших в результате стрельбы в одному из центров матери и ребенка. Предварительно установлено, что мужчина расстрелял сотрудников учреждения на фоне спора из-за родительских прав на трехмесячную дочь.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе прямо во дворе жилого дома.

Также 1 июня в столице задержали водителя, который во время дорожного конфликта устроил стрельбу и тяжело ранил другого автовладельца.

Кроме этого, 9 мая громкий инцидент произошел в Черкассах, где мужчина открыл огонь из-за конфликта с детьми, которые рвали сирень возле его дома.

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