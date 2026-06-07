В Киеве задержали мужчину после стрельбы во дворе жилого дома

В Дарницком районе Киева правоохранители задержали мужчину, которого, вероятно, подозревают в стрельбе во дворе жилого дома.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Информация об инциденте поступила на спецлинию 112. Очевидцы сообщили о мужчине, который ходил по двору многоэтажки и производил выстрелы. Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили человека с предметом, похожим на оружие.

By данным полиции, правоохранители привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность в соответствии с законом «О Национальной полиции» и задержали нарушителя с применением наручников. Во время осмотра территории правоохранители обнаружили гильзы, вероятно, оставленные после выстрелов. На место вызвали следственно-оперативную группу, а оружие изъяли для проведения экспертизы.

Впоследствии следователи задержали мужчину за хулиганство, совершенное с применением оружия.

Напомним, 1 июня в Киеве правоохранители задержали мужчину, который во время дорожного конфликта в одном из районов столицы устроил стрельбу, тяжело ранив другого водителя.

Также сообщалось, что в Черкассах 9 мая мужчина открыл стрельбу после конфликта с детьми, которые срывали сирень возле его дома.

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