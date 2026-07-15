Апелляционная палата оставила без изменений залог работнику СБУ

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Апелляционная инстанция не увидела оснований для изменения меры пресечения, примененной к работнику спецслужбы.
фото: «Слово и дело»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде залога в размере почти 3,33 млн грн, примененную к работнику Службы безопасности Украины Дмитрию Новаку по взяточному делу.

Такое решение 8 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд определил 3,33 млн грн залога работнику СБУ. Он также обязан: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Киевской области; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с определенным списком свидетелей; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет. Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это решение.

«Апелляционную жалобу защитника оставить без удовлетворения, а определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 17 июня 2026 года – без изменений», – говорится в решении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили одного из сотрудников СБУ. По версии следствия, предприниматель через своего знакомого обратился к работнику СБУ для выяснения обстоятельств изъятия более 6 млн грн наличных в ходе обысков, проведенных в мае 2025 года на одном из предприятий в Запорожье. Однако вместо объяснений сотрудник СБУ предложил вернуть деньги за половину изъятой суммы. А потом предложил договориться за 150 тысяч долларов с правоохранителями не только о возврате всех изъятых средств, но и о закрытии дела.

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