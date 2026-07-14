Обвиняемому по делу экс-министра Сольского снова продлили обязательства

Экономика
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Суд в очередной раз поддержал ходатайство прокурора САП о мере пресечения обвиняемого фигуранта.
фото: thepage.ua

Высший антикоррупционный суд продлил до 18 августа срок действия обязанностей, возложенных на Евгения Тозлована. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в причастности к делу бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

Такое решение 18 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Апелляционная палата увеличила залог Тозловану до 10 млн грн. Ему оставили без изменений следующий перечень обязанностей: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в данном уголовном производстве и со свидетелями обстоятельств, изложенных в письменном уведомлении о подозрении и сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор САП снова просил продлить действие этих обязанностей еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора САП – удовлетворить. Продлить на два месяца, то есть до 18 августа 2026 года, срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Тозлована – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении министру агрополитики Николаю Сольскому, его заместителю и другим фигурантам. По версии следствия, участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области обладали правом постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.

В результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Они также попытались завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.

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