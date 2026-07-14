Толоки и ОСМД вне интереса: половина украинцев полностью дистанцировалась от жизни своих городов и сел

Почти половина украинцев в настоящее время остается в стороне от процессов благоустройства и жизни локальных общин, в частности деятельности ОСМД, толок, собраний жителей, создания или подписания местных петиций и тому подобное. В сумме 48% опрошенных заявили, что не принимают участия в таких инициативах.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самостоятельного заполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность — с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Согласно результатам опроса, 30% респондентов заявили, что вообще не имеют желания участвовать в подобных инициативах, а еще 18% хотели бы присоединяться к жизни общины, однако пока этого не делают.

В то же время 43% опрошенных сообщили, что принимают участие в жизни и благоустройстве своих общин. Однако в большинстве случаев такая активность носит нерегулярный характер: 36% присоединяются лишь время от времени к отдельным инициативам, тогда как только 7% делают это на постоянной основе. Еще 9% респондентов не смогли определиться со своим ответом.

Данные опроса также показали отличия по возрасту, полу и регионам.

Мужчины и женщины в целом демонстрируют похожий уровень вовлеченности в жизнь общин. В то же время среди мужчин несколько выше доля тех, кто сейчас не участвует в местных инициативах, но хотел бы это делать, – 22% против 18% в среднем.

Наименее активной оказалась молодежь в возрасте 18–29 лет. В этой группе лишь 27% время от времени присоединяются к общественным инициативам, тогда как 40% не принимают участия и не имеют такого желания. В то же время с возрастом уровень вовлеченности растет: среди людей в возрасте 45–54 года и 55 лет и старше регулярно принимают участие в жизни общин по 8% опрошенных, а ситуативно присоединяются 40% и 42% соответственно.

По регионам самый высокий уровень вовлеченности демонстрируют жители Киева. В столице 52% опрошенных время от времени принимают участие в жизни и благоустройстве общины, еще 9% делают это регулярно.

В то же время в западных и восточных областях зафиксировали наибольшую долю полной невовлеченности: 35% и 38% соответственно заявили, что не принимают участия в местных инициативах и не имеют такого желания. Кроме того, на Востоке самый низкий уровень регулярной активности – лишь 3% против 7% в среднем по Украине. Больше всего тех, кто не определился с ответом, оказалось на Севере — 13%.

Напомним, по данным прошлого исследования, большая половина населения (59%) Украины не готова согласиться на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги даже под лозунгом евроинтеграционных реформ. Не убеждают респондентов даже гарантии правительства направить средства на модернизацию инфраструктуры в соответствии с нормами ЕС.

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