При закупке материалов для ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС похитили более 10 млн грн

Сотрудники СБУ разоблачили масштабную схему хищения государственных средств, выделенных на бесперебойное функционирование энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Телеграм-канале 14 июля.

По данным ведомства, ПАО «Центрэнерго» присвоило более 10 миллионов гривен во время закупок материалов для ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС. В частности, к организации сделки причастны начальник одного из департаментов «Центрэнерго» и двое его сообщников, владельцев аффилированных частных компаний-поставщиков.

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Должностное лицо заключило договор с подрядчиками на поставку труб для работ на энергообъектах, но вместо предусмотренной тендерными процедурами новой продукции фигуранты закупили старые некачественные трубы, сообщили в СБУ.

«Чтобы скрыть настоящий год изготовления и происхождение товара, дельцы нанесли на него фальшивую маркировку и «представили» как новый. А «сэкономленные» деньги распределили между собой», – сообщили в ведомстве.

Инициированные Службой безопасности комплексные экспертизы подтвердили, что качество поставленных труб не соответствует требованиям государственного стандарта, в результате чего сделка нанесла ПАО «Центрэнерго» убытки в размере 10,4 млн грн.

При обысках по местам работы и жительства, а также в авто фигурантов обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника и документация с доказательствами преступной схемы.

«В настоящее время всем трем фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой); ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением)», – добавили в СБУ.

Сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 10 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура объявили новое подозрение по делу «Мидас» о коррупции в «Энергоатоме» бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности Дмитрию Басову.

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