В Сумах введут дополнительное оповещение об атаке рф

В Сумах приняли решение усилить систему оповещения населения во время российских атак. Отныне в случае угрозы применения управляемых авиационных бомб жителей города будут дополнительно предупреждать через систему громкоговорителей.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, соответствующее решение было оперативно наработано совместно с военными, представителями общины и профильными службами.

В случае угрозы удара по городу через громкоговорители будет звучать специальное сообщение: «Внимание! УАБы на город. Все в укрытие».

Глава ОВА подчеркнул, что новый формат не заменяет сигнал воздушной тревоги и официальные сообщения Воздушных сил ВСУ, а является дополнительным способом оперативного информирования населения.

По словам Григорова, главная цель такого решения – дать людям больше времени для реагирования и помочь как можно быстрее добраться до безопасного места. Власти призывают жителей города не игнорировать новое голосовое оповещение и после его объявления немедленно пройти в ближайшее укрытие или другое безопасное место.

Напомним, вечером 3 июля российские войска совершили массированную атаку на Сумы, применив ударные беспилотники и управляемые авиационные бомбы. В результате обстрела 5 человек погибли и еще 33 пострадали.

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