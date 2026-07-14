Лишь 7,5% украинцев без колебаний согласны инвестировать собственные средства в модернизацию ЖКХ по стандартам ЕС

Лишь 7,5% украинцев без колебаний готовы платить больше за жилищно-коммунальные услуги, если дополнительные средства гарантированно будут направлены на модернизацию инфраструктуры по стандартам ЕС.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самостоятельного заполнения структурированной анкеты 1200 респондентами в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

По результатам опроса, лишь лишь 7,5% респондентов без колебаний согласны инвестировать собственные средства в модернизацию инфраструктуры, если будет гарантировано, что дополнительные платежи пойдут на внедрение европейских стандартов.

Еще 25% украинцев отметили, что скорее готовы платить больше за коммунальные услуги ради обновления ЖКХ, однако такая позиция остается осторожной.

В то же время 59% опрошенных сейчас не готовы или скорее не готовы увеличивать расходы на жилищно-коммунальные услуги даже при условии целевого использования этих средств. Из них 34% категорически выступают против роста расходов, а еще 25% выбрали ответ «скорее не готов(а)».

Еще 8,5% респондентов не определились с ответом. Таким образом, несмотря на поддержку модернизации ЖКХ, готовность украинцев финансировать такие изменения через повышение коммунальных платежей остается невысокой.

Напомним, в июле текущего года в ряде украинских городов выросли тарифы на холодную воду – как минимум вдвое, а местами и втрое. Коммунальные предприятия называют подорожание вынужденным шагом. Сколько стоит холодная вода в областных центрах – можно посмотреть на нашей инфографике.

До этого мы анализировали, как выросла задолженность украинцев за коммунальные услуги на четвертый год войны.. Также мы рассказывали, кому необходимо подать дополнительное заявление для получения субсидии на неотопительный сезон-2026.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.