Апелляционная палата уменьшила залог подозреваемому по делу о зерне ГПЗКУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей начальника экспедиционного отдела ООО «Тервион сервис» Игоря Николова, но уменьшила ему альтернативу в виде залога с 2,33 до 1,99 млн грн залога. Он подозревается в рамках дела о завладении зерном АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

Такое решение 1 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд продлил арест Николова, но уменьшил ему залог до 2,33 млн грн. Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это решение.

«Апелляционную жалобу защитника – удовлетворить частично. Постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 22.05.2026 отменить в части определения размера залога и постановить в этой части новое постановление, которым определить подозреваемому (Николову – ред.) залог в размере 600 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 996 800 грн», – говорится в решении.

Напомним, в начале апреля НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти лицам в создании схемы завладения зерном АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» на 776 млн грн. Среди подозреваемых — бывший председатель правления ДПЗКУ.

По версии следствия, в период июля – октября 2014 года должностные лица государственной зерновой корпорации в сговоре с представителем международного зернотрейдера организовали продажу крупных партий зерна по заниженным ценам в пользу подконтрольных структур. Формально продукция экспортировалась в Саудовскую Аравию через сеть посредников, однако фактическая оплата за поставленное зерно произведена не была.

В результате таких действий государственное предприятие понесло убытки на сумму более 60 млн долларов США. Часть средств – 40,9 млн долларов – участники схемы, по данным следствия, легализовали через ряд иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре.

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